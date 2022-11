Sarah Palin perd alors que la fête qu’elle a aidé à transformer passe devant elle

Mais Mme Palin avait depuis longtemps montré une volonté de faire des affirmations spécieuses selon lesquelles ses adversaires n’étaient pas dignes de confiance parce qu’ils étaient différents, et d’insinuer que ces différences découlaient d’un manque de patriotisme ou de foi chrétienne. Dans sa course victorieuse à la mairie de Wasilla en 1996, elle a amené les guerres culturelles du pays sur les marches de l’hôtel de ville, défendant les principes bibliques et le deuxième amendement. Elle a suggéré – à tort – que l’élire donnerait à Wasilla son « premier » maire chrétien. (Son adversaire et le maire sortant, John C. Stein, a été élevé luthérien.)

Les partisans de Mme Palin ont toujours été attirés par elle non seulement pour les batailles qu’elle a choisies et les ennemis qu’elle s’est fait – les personnes qu’elle a dénigrées comme des «sangs bleus» dans la direction du GOP et les «médias boiteux» étaient deux cibles préférées – mais pour sa banalité. Elle était une mère qui travaillait et avait un jeune fils atteint du syndrome de Down, une fille adolescente qui est tombée enceinte juste au moment où la famille Palin a été introduite dans le pays en 2008 et un fils qui a servi en Irak.

Lorsque M. McCain l’a choisie comme colistière, il a dit à ses conseillers à l’époque qu’il savait que c’était un pari et a dit en des termes typiquement colorés que c’était ce qu’il aimait. C’était une passe Hail Mary qui a échoué à la fin. La jeunesse et la fraîcheur de Mme Palin ont équilibré l’image de M. McCain en tant qu’habitant vieillissant de Washington depuis des décennies. Mais son inexpérience dans les affaires nationales et mondiales faisait d’elle un handicap. Elle avait parfois du mal à répondre à des questions de base telles que les journaux qu’elle lisait.

Mais pour les légions d’adeptes qui semblaient grossir de jour en jour sur la campagne électorale – lors d’un rassemblement dans la communauté de retraités The Villages en Floride, 60 000 personnes se sont présentées pour la voir parler – les faux pas ne l’ont rendue que plus authentique. Et à mesure qu’elle devenait plus populaire, son langage devenait plus tranchant et plus incendiaire.

À un moment donné, avec l’aide des rédacteurs de discours de la campagne McCain, elle a suscité une condamnation généralisée après avoir accusé M. Obama de « flirter avec les terroristes », ce que beaucoup de gens à l’époque considéraient comme une allégation raciste à peine voilée. (De fausses rumeurs selon lesquelles M. Obama était secrètement musulman circulaient depuis longtemps parmi les conservateurs.) Ses rassemblements ont commencé à susciter des explosions de colère dans la foule lorsqu’elle a mentionné le nom de M. Obama. Les gens criaient « trahison ! et “Obama ben Laden”.