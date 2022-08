Sarah Palin avance dans la course de l’Alaska pour US House

La sénatrice américaine républicaine d’Alaska Lisa Murkowski et Kelly Tshibaka, sa rivale républicaine qui a été approuvée par l’ancien président Donald Trump, ont avancé depuis la primaire de mardi. La républicaine Sarah Palin, qui cherchait à reprendre ses fonctions électives après plus d’une décennie, faisait partie des candidats qui se sont présentés aux élections générales de novembre dans la course au seul siège de l’Alaska à la Chambre des États-Unis.

Murkowski avait exprimé sa confiance qu’elle avancerait et plus tôt dans la journée a déclaré aux journalistes que “ce qui compte, c’est de gagner en novembre”. Tshibaka a qualifié les résultats de “première étape pour briser l’emprise de la monarchie Murkowski sur l’Alaska”.

A Murkowski occupe le siège du Sénat depuis 1981; avant Lisa Murkowski, qui siège au Sénat depuis fin 2002, c’était son père, Frank Murkowski.

Murkowski était l’un des sept sénateurs républicains à avoir voté pour condamner Trump lors de son deuxième procès en destitution après l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021.

Dans le cadre d’un processus électoral approuvé par les électeurs utilisé pour la première fois lors des élections en Alaska cette année, les primaires des partis ont été supprimées et le vote par choix préférentiel est utilisé lors des élections générales. Les quatre premiers électeurs d’une course primaire, quelle que soit leur affiliation politique, doivent se qualifier pour les élections générales.

La sénatrice américaine de l’Alaska Lisa Murkowski, au centre, est présentée à l’inauguration de son bureau de campagne de réélection à Juneau le 11 août. (Becky Bohrer/Associated Press)

Il était trop tôt pour appeler les deux autres places dans la course au Sénat.

Lors de la primaire à la Chambre, la démocrate Mary Peltola, Palin et le républicain Nick Begich se sont qualifiés pour les élections de novembre. Il était trop tôt pour appeler la quatrième place. Le vainqueur de la course de novembre sera élu pour un mandat de deux ans.

Peltola, Begich et Palin participaient également à une élection spéciale pour servir le reste du défunt représentant. Le mandat de Don Young, qui se termine au début de l’année prochaine. Young est décédé en mars. L’élection spéciale a été la première chance pour les électeurs de voter avec classement dans une course à l’échelle de l’État. Le gagnant de l’élection spéciale pourrait ne pas être connu avant au moins le 31 août.

L’élection spéciale était d’un côté du bulletin de vote; l’autre côté contenait des courses primaires pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur et les sièges législatifs.

Palin prépare un nouveau système de vote

Palin, dans un communiqué mardi soir, a qualifié cela de “premier cas test du système de vote par ordre de priorité fou, alambiqué et indésirable”.

Begich, un homme d’affaires issu d’une famille d’éminents démocrates, s’est montré dur contre Palin pendant la campagne, cherchant à la présenter comme quelqu’un en quête de gloire et comme une lâcheuse ; Palin a démissionné pendant son mandat de gouverneur en 2009.

Un narrateur dans l’une des publicités de Palin qualifie Begich de “Nick négatif” et dit que Palin veut servir au Congrès “pour porter le flambeau de Don Young”.

Peltola, une ancienne législatrice qui a récemment travaillé au sein d’une commission dont l’objectif est de reconstituer les ressources en saumon de la rivière Kuskokwim, s’est présentée comme une “Alaska ordinaire” et comme une bâtisseuse de consensus.

Dans la course au poste de gouverneur de l’Alaska, le gouverneur républicain Mike Dunleavy a avancé, tout comme l’ancien gouverneur Bill Walker, un indépendant, et le démocrate Les Gara. Il était trop tôt pour appeler la quatrième place.

Dunleavy et sa colistière, Nancy Dahlstrom, ont déclaré dans un communiqué que “ce n’est que le début de la course. Nous allons creuser dans tous les chiffres au fur et à mesure qu’ils arriveront au cours des prochains jours pour savoir où nous devons consolider notre campagne, et nous sommes impatients d’atteindre tous les habitants de l’Alaska et de gagner leur vote d’ici novembre.”

Walker court avec Heidi Drygas et Gara avec Jessica Cook.