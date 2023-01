Sarah Oprzedek deviendra présidente et chef de la direction de United Way of Will County – Shaw Local

Une nouvelle direction arrive à United Way of Will County.

Kamala Martinez quittera ses fonctions de présidente et chef de la direction à compter du 31 janvier. Sarah Oprzedek deviendra alors présidente et chef de la direction. Oprzedek est actuellement vice-président des opérations et du développement chez United Way of Will County.

Martinez a déclaré dans une déclaration préparée qu’elle quittait United Way of Will County pour soutenir ma famille en Floride.

“Dans notre bureau, nous nous retrouvons souvent à dire” La famille d’abord “, alors même si cette décision est douce-amère, je me trouve en mesure d’honorer ce que j’ai inculqué à l’équipe UWWC”, a déclaré Martinez dans le communiqué. “Nous avons tant accompli ces deux dernières années, et je suis reconnaissant de votre soutien et de votre confiance en moi.”

Martinez a remplacé le président et chef de la direction de longue date Mike Hennessy en mai 2021.

United Way of Will County a approuvé à l’unanimité l’embauche de Kamala Martinez comme prochain président et chef de la direction. Elle débutera officiellement avec Centraide le 17 mai 2021. (Photo fournie)

Hennessy a pris sa retraite de United Way of Will County en 2020 après 31 ans de leadership. Hennessy est actuellement directeur exécutif du United Cerebral Palsy Center for Disability Services à Joliet.

Martinez a déclaré dans la déclaration préparée qu’elle était “confiante et fière” que les fondations aient été posées pour qu’Oprzedek “atteigne le prochain niveau pour cette organisation” et elle espère que la communauté continuera à soutenir United Way of Will County.

“Il y a de nombreuses années, j’ai fait le choix de quitter l’entreprise et de poursuivre un travail qui me permettrait d’utiliser mes compétences et mes capacités au service de ma communauté”, a déclaré Martinez dans la déclaration préparée. “Dans mes rôles philanthropiques, j’ai eu la chance de le faire tous les jours au cours des 13 dernières années”,

Avant de venir à United Way of Will County, Martinez a été pendant trois ans PDG de KidsMatter Foundation à Naperville, une organisation communautaire avec une stratégie de santé axée sur la prévention pour lutter contre les comportements destructeurs des adolescents », selon un communiqué de presse de 2021 de United Way of Comté de Will.

Martinez et sa famille vivent dans le comté de Will depuis 1996. Elle a plus de 25 ans d’expérience en entreprise dans le secteur privé.

Martinez est l’ancienne directrice exécutive de la Fondation RR Donnelley (2008-2017) et elle a également occupé d’autres postes au sein de l’organisation Donnelley.

Elle a été vice-présidente du conseil d’administration de Naperville Cable Television 17 et du conseil d’administration de l’Indian Prairie Education Foundation, du conseil d’administration de l’Hispanic Alliance for Career Achievement (HACE) et du comité d’entreprise de l’Art Institute of Chicago.

En outre, Martinez a été président de la commission d’urbanisme et de zonage de Naperville. Martinez a également occupé plusieurs postes pour le canton de Wheatland.

Martinez a obtenu son baccalauréat ès arts en communications et radiodiffusion de l’Université de l’Iowa.

Elle a déclaré que les deux années passées à United Way of Will County étaient “gratifiantes et épanouissantes”.

“J’ai compris comment des mots comme – service, communauté, générosité, unité, empathie – prennent vie, avec un sens profond, lorsque les gens s’unissent pour un plus grand bien et un objectif digne”, a déclaré Martinez dans la déclaration préparée.

United Way of Will County s’associe à 40 organisations et finance 78 programmes pour aider les résidents locaux à rester en bonne santé, indépendants, en sécurité et à réussir. Sur la photo, de gauche à droite, le personnel et les membres du conseil d’administration de Centraide Diana Sorescu, Mike Paone, Kamala Martinez, Sarah Oprzedek et Billy Hearth. (Photo gracieuseté de United Way of Will County)

Selon United Way of Will County, l’agence a obtenu les résultats suivants sous la direction de Kamala Martinez :

• A servi plus de 220 000 résidents du comté de Will dans trois domaines d’impact : éducation, mobilité économique et santé et bien-être.

• Augmentation de 32,5 % des campagnes de dons d’entreprise en milieu de travail.

• Lancement de la ligne d’assistance 211, une ligne gratuite et confidentielle d’information et d’orientation 24/7/365 qui aide plus de 27,8 millions de personnes chaque année aux États-Unis. Depuis son lancement dans le comté de Will le 1er juin 2022, la ligne d’assistance 211 a depuis pris plus de 1 537 appels et référé plus de 5 124 résidents.

• Lancement du programme Home Sweet Home, en collaboration avec un détaillant à grande surface et la Cadence Cares Foundation, United Way of Will County a fourni gratuitement plus de 2 000 articles ménagers d’une valeur de 328 956,34 à des organisations partenaires pour distribution communautaire depuis le lancement du programme le 1er janvier , 2022.

• Diaper Depot a augmenté le soutien communautaire de 204 %. Cela a permis de fournir 87 305 couches aux familles dans le besoin.

• Le programme SingleCare Prescription Savings a permis aux résidents du comté de Will d’économiser 756 862 $ sur les coûts de prescription.

• Dans l’ensemble, les dons en nature ont augmenté de 309 %, en raison d’une sensibilisation et d’un soutien accrus aux héros de l’hygiène, aux dépôts de couches, à Home Sweet Home, aux journées de soutien aux familles et aux campagnes des partenaires commerciaux.

· Lancement d’un programme de subventions qui a rapporté 1,6 million de dollars la première année.

• Obtention d’une importante subvention pour un programme de santé mentale pour les jeunes appelé Resilient Youth

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’investissement stratégique pour United Way of Will County afin de créer une stabilité financière pour l’avenir.

• Lancement d’un nouveau processus de financement pour les organismes communautaires partenaires. Cela comprenait de nouvelles possibilités de subventions.

• Financé 78 programmes dans tout le comté de Will en 2022 et, pour la première fois en sept ans, United Way of Will County n’a pas diminué les niveaux de financement de ses partenaires communautaires

• Augmentation de la notoriété de la marque de 745 % grâce à un engagement numérique solide. Cela comprenait les canaux de médias sociaux, les panneaux d’affichage numériques et les abonnés aux campagnes de marketing par e-mail.

• Atteint 5,1 millions de dollars en impact total sur la communauté, soit une augmentation de 68,1 %