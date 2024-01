Sarah Newberry Moore, originaire de Miami, se bat pour une place aux Jeux olympiques de Paris – NBC 6 South Florida

C’est l’un des sports les plus exigeants physiquement des Jeux olympiques, et un natif du sud de la Floride cherche à tout gagner.

Sarah Newberry Moore n’est qu’à deux courses de se qualifier pour une place dans l’équipe de voile américaine.

“L’automne dernier, nous avons qualifié les États-Unis pour une place, ce qui est l’élément le plus important de la qualification”, a déclaré Moore. “Cela signifie que les États-Unis ont une place, nous pouvons participer aux jeux, et nous l’avons fait à les jeux panaméricains au Chili ; nous étions deuxièmes.”

La native de Miami n’est qu’à deux courses de se qualifier officiellement pour la course Nacra 17 avec son partenaire de navigation. Ce serait sa première participation aux Jeux olympiques.

En ce moment, elle s’entraîne en Europe, mais avant de partir, elle et son mari ont invité NBC6 chez eux au bord de la rivière Miami.

Pour Moore, grandir dans une ville entourée d’eau était l’endroit idéal pour apprendre à naviguer. Cela a également aidé que la voile soit une tradition dans sa famille.

“Je suis un marin de troisième génération, originaire de Miami, et j’ai appris à naviguer ici à Miami, et ce fut tout simplement la meilleure expérience de ma vie”, a déclaré Moore.

Elle a commencé la compétition à l’âge de 12 ans. Elle est désormais la skipper de multicoque la mieux classée aux États-Unis.

“Ce que j’aime le plus dans la voile, c’est qu’il n’y a jamais de défi, il y a toujours une sorte d’obstacle à surmonter lorsque l’on essaie d’atteindre le niveau olympique”, a-t-elle déclaré.

Ces obstacles sont accentués sur l’eau lorsque vous courez à toute vitesse pendant 35 minutes dans une course contre la montre et que votre corps devient complètement horizontal au-dessus des vagues.

La voile de compétition est non seulement exigeante physiquement, mais c’est aussi un sport pratiqué presque toute l’année. Moore navigue environ 200 jours par an dans différents endroits du monde – un exploit qu’elle n’aurait pas pu accomplir sans le soutien de sa coéquipière dans la vie.

« Juste après le mariage, j’ai dit à mon mari : ‘Ce type veut vraiment naviguer avec moi et nous voulons faire campagne pour les Jeux olympiques.’ Je suis vraiment désolé, pouvons-nous suspendre la lune de miel ? Et mon mari a dit oui, donc j’ai le meilleur mari du monde”, a déclaré Moore.

De nombreux athlètes olympiques sont financés par la base, ce qui signifie qu’ils doivent collecter leurs propres fonds pour participer aux jeux d’été. La campagne coûte environ 380 000 $ par an. L’équipe olympique américaine financera une partie de cette somme, mais le reste, Moore et son partenaire de voile devront les financer eux-mêmes.

“En tant que native de Miami, je suis toujours intéressée à représenter les entreprises de ma ville, les sponsors sont donc un excellent moyen pour nous d’obtenir du soutien”, a-t-elle déclaré.

Alors qu’elle se dirige vers la dernière ligne droite des qualifications olympiques, Sarah espère inspirer la prochaine génération de marins, en particulier les jeunes filles, et son fils.

« Gagner une médaille aux Jeux serait le plus grand rêve, mais je peux certainement vous dire qu’en tant qu’athlète et maman, ma plus grande réussite est d’être capable de donner l’exemple à mon fils en montrant que les femmes sont puissantes et fortes. ,” dit-elle.