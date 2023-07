Sarah Mitton médaille d’or au lancer du poids aux essais nationaux canadiens, Craig Thorne remporte le 110 m haies

L’olympienne Sarah Mitton, de Brooklyn, en N.-É., a remporté le lancer du poids féminin avec un lancer de 19,69 mètres lors des essais nationaux canadiens, samedi à Langley, en C.-B.

« La cohérence était là », a-t-elle déclaré. « La foule ici est incroyable. Les applaudissements et les acclamations apportent vraiment une grande énergie. »

Mitton a une autre rencontre à Memphis, au Tennessee, avant de se diriger vers les championnats du monde à la mi-août.

Craig Thorne, du Nouveau-Brunswick, a remporté la médaille d’or dans la finale masculine du 110 mètres haies. L’olympien Damian Warner a terminé deuxième après avoir échoué à se qualifier pour le 400 m vendredi.

« C’est long à venir », a déclaré Thorne. « Je n’ai pas réussi à gagner une grande course comme celle-là depuis un moment. Je n’arrive même pas à comprendre ce qui vient de se passer. »

Warner participe à des épreuves individuelles lors des sélections nationales au lieu du décathlon, où il est le champion olympique en titre.

Alysha Newman, de London, en Ontario, a remporté la médaille d’or au saut à la perche féminin, terminant loin devant ses concurrentes avec une hauteur finale de 4,73 mètres.

Anicka Newell et Heather Abadie ont terminé deuxième et troisième avec des hauteurs respectives de 4,46 et 4,21 mètres.

Marco Arop a remporté le titre du 800 mètres masculin avec un temps de 1:44.64. Arop a représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2020 et est médaillé mondial de bronze au 800 m.

REGARDER l Aaron Brown, de Toronto, remporte la finale du 100 mètres masculin de samedi: