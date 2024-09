Sarah Michelle Geller rend un doux hommage à sa fille Charlotte

Sarah Michelle Gellar a partagé un aperçu rare de sa fille Charlotte Grace Prinze alors qu’elle célébrait le 15e anniversaire de l’adolescente jeudi.

Le Buffy la star partage Charlotte et son fils de 11 ans, Rocky James Prinze, avec son mari de longue date, Freddie Prinze Jr.

Selon Courrier quotidienelle et Freddie se sont mariés en 2002 après avoir joué ensemble dans un certain nombre de films à succès, notamment Je sais ce que tu as fait l’été dernier et live-action Scooby Dooà la fin des années 1990 et au début des années 2000.

En l’honneur du jour spécial de leur fille aînée, Sarah a partagé un hommage sincère à Charlotte sur Instagram.

À ce propos, elle a inclus une séquence de l’adolescente montrant ses impressionnantes compétences en tumbling sur un tapis d’entraînement dans l’arrière-cour de leur maison de Los Angeles.

De plus, Charlotte portait un short blanc et un débardeur jaune, et on pouvait la voir exécuter fièrement une roue arrière avec salto arrière pour sa mère.

De plus, Sarah a mis la vidéo sur l’air du tube de Stevie Wonder de 1980, Happy Birthday.

En ce qui concerne la légende du message, le Intentions cruelles La star a exprimé son « amour » pour sa fille adolescente en écrivant : « Nous sautons tous et faisons des saltos, Charlotte, parce que c’est ton 15e anniversaire !! Je ne sais pas comment c’est possible, mais chaque année je t’aime davantage », accompagné d’une série d’émojis sur le thème de l’anniversaire.

Il convient de mentionner que juste un jour après l’anniversaire de Charlotte, le fils de Sarah et Freddie, Rocky, aura 12 ans.