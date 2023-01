Sarah Michelle Gellar révèle si elle rejoindrait jamais ‘RHOBH’: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Rob Latour/Chelsea Lauren/Shutterstock pour Pantages

Nouveau possible RHOBH membre de la distribution? Peut-être! Buffy contre les vampires icône Sarah Michelle Gellar45 ans, a récemment rencontré ETparler pour promouvoir son prochain spectacle, Meute de loupsmais pendant qu’elle était là-bas, elle a partagé si elle avait déjà rejoint le casting de la série télévisée à succès Bravo aux côtés de son copain, Cristal Minkoff. “Ne jamais dire jamais”, a commencé la beauté blonde dans le clip. “Mais je pense que je briserais le quatrième mur… Je ne pense pas que je saurais comment faire ça [reality TV].” Plus tard, la femme de 45 ans a ajouté qu’elle n’était pas convaincue qu’elle pouvait être “aussi chic que Jamie Lee Curtis.” Pour rendre la réponse encore plus comique, SMG a déclaré qu’elle “parlerait à la caméra” et “serait si confuse”.

@etalkctv Voudriez-vous voir Sarah Michelle Gellar rejoindre “The Real Housewives of Beverly Hills” ? 👀 La star de ‘Wolf Pack’ dit “ne jamais dire jamais” ♬ son original – etalk

Après que le point de vente ait partagé le clip via TikTok, de nombreux fans de SMG ont profité des commentaires pour réagir à la possibilité qu’elle rejoigne le casting. ” SMG A DORITE [Kemsley] STAN », a écrit un admirateur. Cependant, quelques-uns de ses fans n’aimaient pas tellement l’idée, l’un d’eux a ajouté: “Non non non, elle est bien trop pure et réussie.” Enfin, un deuxième adepte a noté: “Non, ne le fais pas….” Malgré la réponse effrontée de Sarah Michelle, il est peut-être prudent de dire que nous ne la verrons pas dans la saison 13.

L’entretien avec ETparler arrive le même jour que Sarah Michelle est allée sur Instagram pour partager plusieurs instantanés de sa promotion occupée du lundi matin Meute de loups. “Le lundi a été assez chargé… et ce n’est que l’heure du déjeuner”, a-t-elle légendé une photo d’elle à côté Ryan Seacrest et Kelly Ripaqui co-anime Vivre avec Kelly et Ryan. Et le 22 janvier, SMG a partagé un “point culminant de sa vie” de sa semaine dernière, qui comprenait notamment des photos de sa tenue de l’interview avec ETparler. La superbe maman de deux enfants a bercé un haut à paillettes qui comportait de nombreuses couleurs, une jupe en soie dorée et un blazer pour femme beige. « Photo dump… la dernière ressemble plus à un point culminant de la vie qu’à un point culminant de la semaine », a-t-elle légendé le message.

Sarah Michelle a également récemment assisté à une projection du prochain projet Paramount + aux côtés de son mari, Freddie Prinze Jr., 46 ans. “C’est une série sur moi… et les hommes incroyables qui sont venus me soutenir hier soir @realfreddieprinze @jamesmarstersof @rodrigosantoro @wolfpackonpplus”, la starlette a sous-titré son carrousel Instagram du 20 janvier. Pour cet événement, SMG a opté pour une robe de cocktail florale chic, ainsi que de superbes boucles d’oreilles gouttelettes. À ses côtés se trouvaient non seulement son mari de 20 ans, mais aussi son ancien coéquipier James Marster et sa co-star actuelle Rodrigue Santoro.

Comme beaucoup de lecteurs maintenant, SMG est devenue célèbre à la fin des années 1990 lorsqu’elle a joué dans la série à succès Buffy contre les vampires. Plus tard, elle a continué à faire des apparitions dans d’autres classiques cultes de Intentions cruelles, Tous mes enfants, Dawson’s Creek, et plus. A part James, son autre Buffy co-stars incluses Alyson Hannigan, David Boréanaz, Charpentier charismatique, et d’autres. Ces jours-ci, SMG est occupé à travailler sur Meute de loups qui devrait frapper Paramount + le 26 janvier.

