Sarah Michelle Gellar révèle la “seule” raison pour laquelle elle n’a pas encore regardé “Yellowstone”

Sarah Michelle Gellar est un peu en retrait en matière de télé incontournable.

Dans une interview avec Fox News Digital, Gellar a révélé la raison pour laquelle elle n’était pas rattrapée par l’émission à succès “Yellowstone” avec Kevin Costner.

“Je ne l’ai pas encore regardé, mais uniquement parce que je vis dans une maison où les enfants contrôlent la télécommande”, a admis Gellar, qui partage deux enfants avec son mari Freddie Prinze Jr.

“Tout le monde aime ‘Yellowstone’. Je veux voir celui avec Harrison [Ford] dessus, le spin-off”, a déclaré Gellar à propos de “1923.” “C’est un si grand acteur, et Helen Mirren, je veux dire, vous ne pouvez pas. C’est celui pour moi, je me dis, je dois me connecter à celui-là.”

Gellar rejoint officiellement la famille Paramount alors qu’elle fait son retour à la télévision dans la nouvelle série “Wolf Pack” sur Paramount+, le service de streaming associé au Paramount Network sur lequel “Yellowstone” et “1923” sont diffusés.

L’histoire de “Wolf Pack” est centrée sur la vie d’un groupe d’adolescents de Los Angeles, dont la vie est changée à jamais lorsqu’une créature surnaturelle se déchaîne après une série d’incendies de forêt inexpliqués.

On ne sait pas grand-chose sur le personnage de Gellar dans la série, à part le fait qu’elle joue Kristin Ramsey, une experte qui déménage à Los Angeles pour trouver l’incendiaire qui a déclenché les incendies de forêt.

Elle a parlé à Fox News Digital de son grand retour à la télévision, des éléments surnaturels qui relient “Wolf Pack” à “Buffy contre les vampires”, et pourquoi elle pense qu’elle est attirée par les projets mettant en scène des monstres.

“Pour moi, il s’agit toujours d’histoires, et en parlant aujourd’hui, nous avons en quelque sorte découvert que le surhumain permet de raconter les histoires les plus humaines car il permet vraiment d’utiliser la couverture de ces monstres pour explorer les émotions, les peurs, les angoisses qui vous ne pouvez pas dans d’autres mondes”, a expliqué Gellar.

“Je pense que c’est une conversation très importante que les gens suivront pendant le trajet, mais réalisez ensuite ce que tout cela signifiait”, a-t-elle ajouté.

La co-star de Gellar, Rodrigo Santoro, est d’accord avec elle, disant qu’il espère que le public pourra regarder les significations plus profondes derrière les monstres de la série, qu’ils soient des loups-garous ou des vampires, et réaliser “ce sont toutes des métaphores à discuter dans nos propres monstres intérieurs”. .”

“Nous discutons ici de l’aliénation parentale, de la jeunesse et de la société déconnectées, de la santé mentale. Tous les personnages, nous traversons beaucoup de stress et de sentiments d’anxiété”, a déclaré Santoro. “Je pense que ‘Wolf Pack’ peut vraiment jouer un rôle majeur en changeant simplement la trajectoire de la jeunesse, en ayant ces conversations, en normalisant ces conversations qui ont été stigmatisées pendant si longtemps et en discutant de l’anxiété et de la dépression comme quelque chose de vraiment grave.”

Gellar espère que le spectacle atteindra le statut de “spectacle de refroidisseur d’eau qu’il mérite”, mais que les gens “se rendront également compte à quel point il a résonné avec les différentes émotions que vous ressentez”.

Avant son rôle dans “Wolf Pack”, Gellar a joué le rôle principal dans “Buffy the Vampire Slayer” sur The WB pendant cinq saisons, puis sur UP pendant deux autres. Son personnage Buffy Summers a hérité de la mission de détruire les vampires et autres démons de sa ville de Sunnydale, qui a été construite sur une passerelle vers le royaume des démons.

Elle a récemment parlé de ce qu’elle pense de la série 20 ans après la diffusion du dernier épisode, disant à SFX Magazine qu’elle est “très fière de la série que nous avons créée”, mais elle ne pense pas que son histoire car Buffy doit continuer, expliquant “nous avons bouclé ça.”

Bien qu’elle ne veuille pas que l’histoire de son personnage continue, elle est “tout à fait pour qu’ils continuent l’histoire”, car elle raconte “l’histoire de l’autonomisation des femmes”.

“J’adore la façon dont la série a été laissée. ‘Chaque fille qui a le pouvoir peut avoir le pouvoir.’ C’est parfaitement conçu pour que quelqu’un d’autre ait le pouvoir”, a expliqué Gellar. “Mais, comme je l’ai dit, les métaphores de ‘Buffy’ étaient les horreurs de l’adolescence. Je pense que j’ai l’air jeune, mais je ne suis pas une adolescente.”

“Wolf Pack” a été créé le 26 janvier sur Paramount +.