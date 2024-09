Sarah Michelle Gellar réagit aux retrouvailles du trio de méchants de « Buffy »

Un super groupe de méchants s’est réuni à la périphérie de Sunnydale, mais pour une fois, Buffy n’est pas inquiète.

Sarah Michelle Gellar a récemment partagé son amour pour trois acteurs qui ont joué des antagonistes majeurs dans Buffy contre les vampiresLes acteurs derrière le trio, qui s’appelaient le Trio — Adam Busch, Danny Strong et Tom Lenk — se sont récemment réunis dans un instantané publié sur Instagram demandant aux fans de « sous-titrer cette photo ».

Gellar a commenté : « Trois personnes que j’adore. » Strong lui a répondu : « ❤️ TOI AUSSI !!! »

Le trio était composé des principaux méchants de la sixième saison de la série, qui expérimentaient des sciences, invoquaient des démons et jetaient des sorts. Les premiers épisodes de la saison 6 ont sans doute été la partie la plus cruciale de toute sa diffusion, car ils ont été les premiers à être diffusés après que la série ait quitté son réseau d’origine, la WB, pour UPN. Les acteurs et l’équipe ont dû faire des heures supplémentaires pour conserver le public fidèle Buffy s’était accumulé sur cinq ans. Buffy C’était une série dans laquelle l’interaction entre les héros et les méchants était primordiale, dictant la poussée narrative et l’atmosphère de saisons entières – donc beaucoup reposait sur les épaules de Busch, Strong et Lenk.

Il suffit de dire qu’ils ont joué un rôle énorme dans le maintien Buffy à l’antenne et dans les bonnes grâces des fans. Ils incarnaient des méchants comme aucun autre dans la série n’en avait vu auparavant. Ils n’étaient pas les plus redoutables ou les plus puissants – ils n’étaient que de simples mortels après tout. Mais c’est ce qui a maintenu la Tueuse de Gellar et le gang de Scooby sur leurs gardes.

Sarah Michelle Gellar sur « Buffy contre les vampires ».

Collection Everett



Dans leur détermination à nuire aux habitants de Sunnydale et à neutraliser tous les efforts de Buffy pour les arrêter, ils sont considérés comme les favoris des fans. Ou du moins, ils sont reconnus. Busch a été vivement critiqué lorsque son personnage, Warren Mears, a tué Tara, jouée par Amber Benson.

Cet acte a libéré l’alter ego préféré des fans de Willow (Alyson Hannigan), appelé Dark Willow, alors peut-être que tout finit par être égal.

Gellar est resté élogieux à propos de Buffy depuis que l’émission a quitté les ondes en 2003. Le casting s’est réuni exclusivement pour Divertissement hebdomadaire en 2017 pour commémorer le 20e anniversaire de la série.

« Je suis incroyablement fière de ce que nous avons tous créé », a déclaré Gellar. « Parfois, il faut prendre du recul pour vraiment comprendre la gravité de tout cela. J’apprécie tout ce qui touche à ce travail. En tant qu’acteur, tout ce que vous voulez faire, c’est laisser votre empreinte, vous voulez faire quelque chose qui touche les gens. »



Adam Busch, Danny Strong et Tom Lenk dans « Buffy contre les vampires ».

Les Studios du XXe siècle



Gellar a également retrouvé son ancien Buffy costars aux concerts d’Ed Sheeran et à la première de son Loup adolescent spin off Meute de loupset plusieurs autres stars de la série se sont réunies en 2023 pour une série originale Audible sur le vampire rêveur Spike, interprété par James Marsters.

Lenk sera bientôt à l’affiche du drame d’espionnage coréen Tempêtediffusé sur Disney+ et Hulu en 2025. Strong a remporté deux Emmy Awards pour son travail sur la mini-série de HBO Changement de jeuet a été nominé trois fois de plus pour l’écriture, la réalisation et la création de la série Hulu Malade stupide. Busch est récemment apparu dans des épisodes de La recrue et Innocent prouvé.