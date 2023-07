Sarah Michelle Gellar porte un maillot de bain noir en Italie : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Sarah Michelle Gellar, 46 ans, avait l’air magnifique tout en profitant d’un peu de temps en Italie cette semaine. L’actrice a posé dans un maillot de bain une pièce noir sans bretelles d’un côté et à volants et sans manches de l’autre, ainsi que des lunettes de soleil alors qu’elle se tenait dans l’eau. Elle avait également les cheveux tirés en arrière et portait un maquillage flatteur comprenant du rouge à lèvres rose.

La beauté a été dans le lieu de vacances épique avec son mari Freddie Prinze Jr.47 ans, et leurs enfants, Charlotte13 et Rocheux, 10, cette semaine et n’a pas hésité à partager diverses photos. Le 27 juillet, elle a partagé un joli cliché d’elle et de Freddie posant ensemble à l’extérieur. Elle portait une robe sans manches à motifs floraux jaunes, rouges et blancs et avait les cheveux tirés en un chignon bas alors qu’elle accessoirisait avec de grandes boucles d’oreilles et des lunettes de soleil. Il portait un t-shirt graphique noir, un pantalon vert olive, des baskets noires et des lunettes de soleil.

Avant cela, elle a partagé une photo accrocheuse d’elle-même posant devant une section d’eau bleu clair devant un immeuble alors qu’elle portait un haut noir avec un décolleté plongeant. Elle sourit à la caméra et posa une main sur le dessus de sa tête. Elle a également tiré certaines de ses tresses tandis que le reste pendait.

Sarah a donné plus de détails sur la photo, dans la légende du post. « Lors de la planification d’un voyage en Italie, il est vraiment utile d’avoir un bon ami qui vit là-bas. Merci @gildakoralflora de m’avoir fait découvrir @termedisaturnia dans le sud de la Toscane. Je ne suis même pas encore arrivée à l’incroyable spa, car je n’ai pas réussi à quitter les thermes (qui datent du 15ème siècle) #paradis », écrit-elle.

Avant que Sarah, Freddie et leurs enfants ne se lancent dans leur voyage en Italie, ils ont été vus en train de récupérer leurs bagages à l’aéroport de LAX. Ils étaient tous vêtus de tenues confortables alors qu’ils se dirigeaient vers la zone d’enregistrement de la zone. Le Buffy contre les vampires La star avait l’air détendue dans une veste en jean sur un haut noir, un pantalon de survêtement blanc avec des baskets blanches et une casquette de baseball blanche alors que Freddie portait un t-shirt graphique noir et blanc sous un sweat à capuche zippé à motif blanc, un pantalon gris foncé, des baskets grises, et sa propre paire de lunettes de soleil.

