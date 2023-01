Sarah Michelle Gellar parle des fans de “Buffy” après les allégations de Joss Whedon – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Sarah Michelle Gellar a dévoilé comment sa relation avec la série phare Buffy contre les vampires a changé, surtout après que des allégations d’abus ont fait surface contre le créateur de l’émission Joss Whedon dans une nouvelle interview avec Le journaliste hollywoodien, publié le mercredi 18 janvier. L’actrice de 45 ans a expliqué qu’elle espérait que les fans du drame fantastique pourraient encore profiter du spectacle.

L’interview intervient près de deux ans après la co-star de Sarah charpentier de charisme, 52 ans, a accusé Joss, 58 ans, d’être “cruel” sur le plateau de l’émission télévisée, car des allégations similaires de comportement abusif sont également venues d’acteurs Ray Fisher et Gal Gadot, fait surface.

Dans la nouvelle interview, Sarah a expliqué qu’avec un peu plus de temps, elle est plus ouverte à parler de ce que l’ensemble de Buffy était comme. “Je suis arrivée à un bon endroit avec ça, où il est plus facile d’en parler”, a-t-elle déclaré THR. « Je ne raconterai jamais toute mon histoire parce que je n’en retire rien. J’ai dit tout ce que je vais dire parce que personne ne gagne. Tout le monde y perd.”

Alors que Sarah a montré son soutien à Charisma et à d’autres personnes qui se sont manifestées pour parler de leurs expériences avec Joss, elle a également déclaré qu’elle espère que les gens apprécieront toujours le spectacle pour le travail acharné de toutes les stars et membres de l’équipe. pas la seule personne à faire face à cela, et j’espère que l’héritage n’a pas changé », a-t-elle expliqué. “J’espère que cela redonnera le succès aux personnes qui ont fait tout le travail. Je serai toujours fier de Buffy. Je serai toujours fier de ce que mes camarades de casting ont fait, de ce que j’ai fait. Était-ce une situation de travail idéale ? Absolument pas. Mais c’est bien d’aimer Buffy pour ce que nous avons créé parce que je pense que c’est assez spectaculaire.

Après que les allégations de Charisma aient été révélées pour la première fois, Sarah (et beaucoup d’entre elle Buffy co-stars) ont exprimé leur soutien à l’actrice dans un post Instagram. Elle a dit qu’elle était “fière” d’être associée au personnage principal de Buffy, mais s’éloigne du créateur. “Je ne veux pas être associée à jamais au nom de Joss Whedon”, a-t-elle écrit dans un message. “Je soutiens tous les survivants d’abus et je suis fier d’eux pour avoir parlé.”

Joss avait répondu aux réclamations de Charisma, Ray et Gal dans un Revue de New York article en janvier 2022. Il a dit qu’il n’avait pas «menacé» les gens et a dit qu’il avait eu une mauvaise communication avec Gal. Il a nié les allégations de Ray et a nié avoir qualifié Charisma de “grosse” alors qu’elle était enceinte.

