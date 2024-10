Sarah Michelle Gellar ne reprendra pas le rôle de « Je sais ce que tu as fait l’été dernier » dans la suite du film : « Je suis mort »

Sarah Michelle Gellar fait clairement savoir qu’elle ne reviendra pas au Je sais ce que tu as fait l’été dernier film suite parce que son personnage est mort.

Avec une suite au film slasher en préparation, de nombreux fans se demandaient si Gellar reprendrait son rôle de reine de beauté Helen Shivers.

« Je suis mort », a déclaré Gellar Personnes sur le sort auquel son personnage a été confronté dans le film de 1997.

Cependant, le mari de Gellar, Freddie Prinze Jr., reprendra son rôle, et le Buffy contre les vampires une ancienne a déclaré qu’elle ferait partie du film de manière « officielle ».al” capacité.

« Mon meilleur ami [Jennifer Kaytin Robinson] « Je le dirige, alors nous plaisantons en disant que j’ai un travail non officiel, c’est-à-dire que je suis dans la continuité », a déclaré Gellar à la publication. « Donc, c’est toujours moi qui lui dis : ‘Eh bien, cela arriverait, ou cela n’arriverait pas avec ces personnages’, donc j’ai une sorte de titre de poste non officiel. »

Jennifer Kaytin Robinson réalise le dernier opus de la franchise de films d’horreur, écrit par Sam Lansky et Kaytin Robinson à partir d’un brouillon de Leah McKendrick. Neal Moritz produit le film dont la sortie est prévue le 18 juillet 2025.

Le casting précédemment annoncé comprend Chase Sui Wonders, Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers et Jonah Haur-King. Les détails de l’intrigue de ce dernier opus sont inconnus.

Je sais ce que tu as fait l’été dernier est sorti en 1997 et mettait en vedette Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Johnny Galecki et Bridgette Wilson. Le film original, réalisé par Jim Gillespie et écrit par Kevin Williamson, était vaguement basé sur le roman du même nom de Lois Duncan de 1973.