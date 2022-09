Sarah Michelle Gellar interpelle Howard Stern sur le pari que son mariage ne durerait pas: “Je pense que vous nous devez”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarah Michelle Gellar appelle Howard Stern après avoir dit à Freddie Prinze Jr. en 2001 que son mariage avec Gellar ne durerait pas 10 ans. Deux décennies plus tard, Gellar est prêt à ce que Stern tienne sa part du pari.

Gellar s’est rendue sur Instagram jeudi pour partager une vieille image avec son mari et l’a sous-titrée “20”, en ajoutant un emoji étoile. Dans “The Howard Stern Show” en 2001, l’animateur a dit à Prinze : “Donc, vous épouserez Sarah Michelle Gellar même si vous savez que cela ne durera pas.”

Prinze a répondu: “Absolument, cela durera”, ce que Stern n’achetait pas. “Je veux faire un pari écrit avec toi. Dans environ 10 ans, tu vas me traquer et dire:” Howard, je te dois de l’argent “”, a déclaré Stern, ce que Prinze a accepté.

Gellar a publié jeudi une capture d’écran des allers-retours entre Stern et son mari sur son histoire Instagram. “Qu’est-ce que tu penses?!?!” elle a écrit suivi de “Je pense que vous nous devez.”

Prinze a republié l’histoire de sa femme et a ajouté : “Elle n’oubliera jamais”, ainsi que deux emojis au visage riant.

L’heureux couple s’est rencontré pour la première fois en 1997 lors du tournage de “I Know What You Did Last Summer” et a commencé à se fréquenter trois ans plus tard. Ils se sont rapidement fiancés et se sont mariés au Mexique en 2002. Ils partagent deux enfants : Charlotte Grace, 12 ans, et Rocky James, 10 ans.

En 2020, Gellar a expliqué à Today Parents comment, en tant que parents, elle et Prinze essayaient de limiter le temps d’écran de leurs enfants. Au moment de l’interview, les écoles étaient complètement à distance, ce qui signifiait beaucoup plus de temps d’écran pour ses petits.

L’actrice de “Buffy contre les vampires” a partagé que les conséquences de l’apprentissage à distance sur ses enfants en raison de la pandémie de coronavirus ont conduit son fils à recevoir un diagnostic de myopie, ce qui affecte sa vue.

“Je l’ai vraiment mis sur le compte de la fatigue de l’écran parce que mes enfants n’avaient pas beaucoup accès aux appareils (avant la mise en quarantaine des coronavirus)”, a déclaré Gellar au point de vente. “Tout d’un coup, ils sont jetés dans ce monde où ils sont sur Zoom pour l’école et la seule façon pour eux de se connecter avec leurs amis par la suite est de continuer sur ces appareils. Ce n’était pas quelque chose auquel mes enfants étaient habitués.”

Finalement, les choses ont tellement mal tourné qu’elle a décidé de faire évaluer Rocky par un ophtalmologiste. “Ils ont dit que non seulement il souffrait de myopie – le terme commun est la myopie – mais que cela progressait extrêmement rapidement”, a-t-elle déclaré.