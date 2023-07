Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. emmènent les enfants à l’aéroport de LAX – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : VEGAN / BACKGRID

Sarah Michelle Gellar46, et Freddie Prinze Jr.47 ans, ont traversé l’aéroport de LAX mardi pour sauter dans un avion et quitter Los Angeles, en Californie, avec leurs deux enfants, Charlotte13 et Rocheux, 10. Tous les quatre ont été photographiés lors de la rare sortie en famille alors qu’ils marchaient ensemble avec leurs bagages. Ils portaient tous des tenues décontractées et confortables et semblaient prêts à arriver là où ils allaient.

La tenue de Sarah comprenait une veste en jean sur un haut noir, un pantalon de survêtement blanc, des baskets blanches et une casquette de baseball graphique blanche. Elle a également ajouté des lunettes de soleil à son look tout en gardant ses cheveux mi-longs. Freddie a porté un t-shirt graphique noir et blanc sous un sweat à capuche zippé à motif blanc, un pantalon gris foncé, des baskets grises et sa propre paire de lunettes de soleil.

Leur fille et leur fils ont également montré leurs propres tenues décontractées. Charlotte a enfilé un sweat-shirt surdimensionné graphique blanc, un pantalon de survêtement blanc et des baskets blanches et roses alors que ses cheveux étaient tirés en arrière. Rocky a opté pour un sweat à capuche à motifs rouges et noirs et un pantalon assorti avec des baskets noires et une casquette de baseball noire.

Avant de faire la une des journaux avec la sortie de sa famille à l’aéroport, Sarah a attiré l’attention du public lorsque son ancien Tous mes enfants costar Susan Lucci, qui jouait la mère de son personnage, l’a félicitée dans une interview. Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient restés en contact après toutes ces années, Susan a répondu « pas vraiment », en parlant à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT au concert Go Red For Women Red Dress Collection de l’American Heart Association en février. « Non, mais je suis si heureuse pour elle et elle est superbe. Et c’est merveilleux », a-t-elle ajouté.

Tous mes enfants a traversé Sarah sa grande percée dans l’industrie du théâtre en 1992. Elle a joué le rôle de Kendall Hart dans le feuilleton populaire jusqu’en 1995. Elle a ensuite joué dans des rôles plus importants, y compris le rôle principal dans l’adaptation télévisée de Buffy contre les vampires de 1997 à 2003. Elle a également joué dans divers drames pour adolescents à la fin des années 1990, notamment je sais ce que tu as fait l’été dernier, Cri 2et Intentions cruelles.

