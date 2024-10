Sarah Michelle Gellar est « là » pour remplacer feu Shannen Doherty dans la suite potentielle de « Mallrats »

CNN

Sarah Michelle Gellar est heureuse d’honorer sa défunte amie Shannen Doherty comme elle le peut – ce qui peut inclure de jouer un rôle que Doherty a créé dans le classique culte de 1995 « Mallrats ».

Kevin Smith, le réalisateur de ce film, a récemment parlé de son désir d’apporter une suite au grand écran. entretien avec le Hollywood Reporter, déclarant à la publication qu’il avait récemment appris que Gellar avait déjà auditionné pour un rôle dans « Mallrats » il y a près de 30 ans.

Cette révélation a donné naissance à une idée sur la façon de faire fonctionner une suite sans Doherty, décédée en juillet après avoir perdu son combat de plusieurs années contre le cancer.

« Je demanderais à Sarah de remplacer Shannen s’il y a une possibilité que nous puissions faire ‘Twilight of the Mallrats' », a déclaré Smith, partageant une proposition de titre pour le nouveau film. « Elle apporterait la chaleur de Shannen avec elle, et c’est peut-être la meilleure chose que d’avoir Shannen là-bas. »

Gellar est entrée elle-même dans la conversation mercredi, commenter qu’elle est « Ici pour cette idée !! » dans la section commentaires de la publication Instagram de la publication sur l’interview de Smith.

Doherty a joué le rôle de René dans « Mallrats », une comédie culte sur deux amis qui vont traîner au centre commercial après avoir été largués par leurs copines. Réalisé par Smith, le film met également en vedette Jason Lee, Jeremy London, Ben Affleck et Claire Forlani.

Smith n’était pas sûr d’avoir un jour une suite à « Mallrats » après le décès de Doherty, d’autant plus qu’il a partagé que les deux avaient déjà discuté de son retour dans la franchise et qu’elle était à bord pour reprendre son rôle.

Son espoir, cependant, a été renouvelé ces dernières semaines, puisque Smith a déclaré qu’« il y a eu ces étranges lueurs de conversations » que le projet pourrait devenir une réalité en hommage à la défunte star.

« La seule chose qui serait mieux, c’est que Shannen soit toujours là avec nous et que nous le fassions comme nous l’avions prévu », a ajouté Smith. « Bien sûr, j’aimerais faire ce film pour moi et pour bien d’autres raisons, mais maintenant il y a une impulsion particulière. Et nous savons à qui ce film sera dédié ; c’est sûr.