Sarah Michelle Gellar en sweat-shirt transparent, maillot de bain noir: Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Gregory Pace/Shutterstock

Après un look de maillot de bain Barbie époustouflant à Noël, Sarah Michelle Gellar est prête pour son prochain gros plan ! L’ancien Buffy contre les vampires star, 45 ans, s’est rendu sur Instagram le mardi 27 décembre pour montrer un autre look de vacances prêt pour le complexe. Sur la photo, la maman de deux enfants avait l’air jeune et magnifique dans un maillot de bain noir à manches à volants, superposé par une couverture de style sweat à capuche en filet blanc. Elle a terminé le look avec une manucure blanche, une casquette rose indiquant «White Lotus Resort & Spa» et des doubles tresses. “Vacances Sarah à son meilleur…. J’attends juste “que des gays haut de gamme” me rejoignent », a-t-elle habilement légendé le cliché.

Beaucoup des 4,1 millions d’abonnés de Sarah sur la plateforme étaient là pour le look et se sont précipités sur le fil de commentaires pour réagir. Parmi eux se trouvait La revanche d’une blonde actrice Selma Blair. « Comment es-tu si mignon ? » elle a écrit. “Et oui. J’attends des gays haut de gamme ici aussi. D’autres étaient là pour féliciter Sarah pour son clin d’œil intelligent à la série à succès de HBO Le Lotus blanc. “GMS pour Lotus blanc saison 3 !!!! », a fait remarquer l’un, tandis qu’un autre a plaisanté:« Si vous n’êtes pas dans la saison 3, je vais me révolter.

D’autres encore n’ont pas pu s’empêcher de remarquer l’apparence juvénile de Sarah. « Tu n’as pas l’air d’avoir un jour de plus que Buffy. Quel est ton secret!?!” a commenté un fan, avec une autre remarque, “Oh oui, Buffy est morte 2 fois, alors maintenant elle ne vieillit pas.”

Le magnifique Intentions cruelles l’actrice a été mariée à un autre acteur (et ancien Scooby Doo costar de cinéma) Freddie Prinze, Jr. depuis 2002. Depuis, ils ont accueilli un fils et une fille ensemble, bien que le duo ait tendance à être privé de leur vie de famille. En 2021, Freddie a dit HollywoodLa Vie comment son mariage avait duré deux décennies dans une ville notoirement éphémère comme Hollywood.

“Ouais, s’il y avait un secret magique, j’aurais écrit un livre et tout le monde le saurait”, a-t-il déclaré. HL EXCLUSIVEMENT en décembre 2021. “Je pense que cela dépend davantage de la personne avec qui vous êtes et du chemin que vous parcourez”, a-t-il déclaré en partie. « Est-ce que vous voyagez ensemble ? Et si vous empruntez des chemins séparés, ces chemins vous ramènent-ils au même que celui par lequel vous avez commencé, ou vous éloignent-ils de plus en plus ? Sarah et moi avons toujours eu la chance et la gentillesse de rester sur le même chemin, même lorsque les routes vont nous emmener.

