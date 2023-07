Sarah Lee visite le All England Club pour Wimbledon 2023 – reportage photo

je‘est le sens de l’ordre qui m’a d’abord frappé en arrivant à Wimbledon lundi dernier. La file d’attente est la mieux gérée et la plus efficace. Le bureau de sécurité où j’ai récupéré mon laissez-passer était le plus immaculé que j’aie jamais vu; les uniformes du préposé étaient impeccables, les horloges étaient de Rolex.

Cette commande continue une fois que vous êtes sur place. Il y a de jeunes membres intelligemment formés de tous les services armés (y compris les « bonnets rouges » de la police militaire) qui aident à la fois à la sécurité et aux directions. Il y a des crocodiles parfaits de ramasseurs de balles et de filles marchant à une distance réglementée. Avec leurs chaussettes toutes tirées jusqu’à une longueur convenue.

Il y a des stations de remplissage d’eau partout où vous pourriez en avoir besoin. Les juges de ligne, les greensmen et les greenswomen (je devais les chercher, mais ce sont les jeunes, plus âgés que les ramasseurs de balles et les ramasseurs de balles, mais uniformément au moins deux décennies plus jeunes que moi, qui portent du vert et qui tiennent les parapluies au-dessus de la les joueurs pendant qu’ils se reposent entre les matchs) sont tous de la tête aux pieds chez Ralph Lauren.

J’ai toujours aimé l’engagement de Wimbledon et du All England Club envers son identité visuelle. Le vert et le blanc des courts, les blancs des joueurs dépouillés de tous les emblèmes de leurs sponsors, sauf les plus petits.

Tous ceux qui travaillent au tournoi ont un uniforme quelconque Sarah Lee

Lorsque Ralph Lauren a parrainé les uniformes pour la première fois, certains pensaient qu’ils imitaient une «britanniqueté» qui semblait trop gênée. L’idée d’un Américain de ce que sont les Britanniques ; une version preppy de Daphné de Frasier. Mais ils avaient tort. C’est ce qui est génial avec les uniformes : les cols blancs et les casquettes immaculées des juges de ligne témoignent de la nostalgie de quelque chose qui n’a jamais existé. La légère irréalité semble atténuer la possibilité de chauvinisme. Wimbledon se sent aussi britannique que The Wicker Man, mais pas sinistre et pas politique. Le drapeau est vert violet et bleu plutôt que rouge blanc et bleu.

Tous ceux qui travaillent au tournoi ont un uniforme quelconque, même les photographes. Tous ceux qui ont la chance d’obtenir un laissez-passer reçoivent les vestes sans manches à poches en filet appréciées des pêcheurs et des artistes de soutien déguisés en photographes de presse dans les drames policiers d’ITV. J’aurais généralement été gêné de porter cette tenue, mais ça ne sert à rien d’être gêné quand tout le monde les porte aussi, et il s’avère que beaucoup de grandes poches sont en fait très utiles.

Il n’y a pas un grand nombre de laissez-passer de photographie délivrés, et j’étais extrêmement reconnaissant d’avoir reçu le mien. Évidemment, la plupart des photographes là-bas sont des photographes sportifs, et ils sont les meilleurs au monde dans ce domaine. Je ne suis certainement pas un photographe sportif. Je suis passé devant les ordinateurs portables ouverts, avec des photos des tribunaux, dans le centre du photographe avec admiration, me sentant comme une fraude portant juste mon petit télémètre avec un objectif 35 mm et un vieux flash des années 1980.

Je voulais m’engager dans un style et une technique. J’aime la façon dont un flash d’appoint, en particulier lorsqu’il est utilisé par une belle journée ensoleillée, peut donner un effet légèrement hyperréaliste.

Zachy, 6 ans, est autiste. Sa mère a estimé que cette photo de lui appréciant l’événement pourrait encourager d’autres parents d’enfants autistes.

Et j’aime le défi personnel d’utiliser un seul objectif spécifique pour une série d’images. Je trouve que cela signifie que vous devez vraiment ajuster votre façon de penser et de voir à travers l’objectif plutôt que l’inverse. Ici, cette façon de travailler présentait un défi, en ce sens que vous n’êtes certainement PAS autorisé à utiliser un flash au bord du terrain pour des raisons très évidentes.

Plutôt que de déposer une série d’images de Wimbledon sans prises de vue réelles des courts de tennis, j’ai demandé à un ami photographe avec des années d’expérience de travail là-bas de me dire de quel côté du court s’asseoir et à quelle heure la lumière serait faible et directement derrière moi afin qu’il corresponde visuellement aux images prises avec un flash d’appoint. C’est une « tricherie », mais je suis d’accord avec ça dans les circonstances.

Je ne suis certainement pas un photographe sportif Sarah Lee

Le plan final d’Andy Murray enfreint légèrement les règles que je m’étais fixées avec la lumière, mais il est tourné en 35 mm. C’est mon idole sportive, et être assis au bord du terrain et le voir jouer sur le court central, et entendre à la fois ses rugissements et la foule était à la fois un frisson et un tel privilège.