Sarah Langs de la MLB, atteinte de la SLA, honorée lors du match des Yankees à l’occasion de l’anniversaire du célèbre discours de Lou Gehrig

NEW YORK (AP) — Sarah Langs a essayé la casquette de Lou Gehrig, un moment joyeux et aussi un rappel du lien qu’ils partagent.

Langs, membre bien-aimée de la communauté du baseball dans son rôle de journaliste et productrice à la Major League Baseball Advanced Media, a révélé en octobre dernier qu’elle avait reçu un diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig ou SLA. Elle a été honorée au Yankee Stadium mardi, à l’occasion du 84e anniversaire du célèbre discours de Gehrig « l’homme le plus chanceux de la face de la Terre », aux côtés de six autres femmes atteintes de la maladie.

« Je ne pense pas avoir traité tout cela depuis le jour où j’ai appuyé sur envoyer sur ce tweet pour le partager avec le monde et toute la gentillesse que j’ai reçue même avant », a déclaré Langs. « Mais, je veux dire, j’aime tellement le baseball. J’en suis tellement reconnaissant. C’est la seule chose dans ma vie qui ne changera absolument pas du tout.

La SLA est une maladie évolutive qui attaque les cellules nerveuses qui contrôlent les muscles dans tout le corps. Elle est devenue connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig après que le joueur de baseball vedette a été diagnostiqué en 1939.

Langs, qui a eu 30 ans le 2 mai, a visité le Yankees Museum et a regardé sur le terrain ses parents, Liise-anne Pirofski et Charles Langs, lancer les premières balles de cérémonie. Elle a assisté à l’échange des cartes d’alignement et a posé pour des photos avec les arbitres.

Assise lors d’une conférence de presse d’avant-match aux côtés du manager des Yankees Aaron Boone et du lanceur Gerrit Cole, Langs a détaillé son histoire sous le regard de plusieurs femmes du groupe de sensibilisation « Her ALS Story » et de leurs familles.

« Je n’ai pas l’habitude d’être de ce côté-ci. J’ai été dans ces sièges », a déclaré Langs, se tournant vers les médias. « C’est tellement, tellement important de mettre en lumière les jeunes femmes atteintes de SLA, de montrer que tout le monde ne ressemble pas à Lou Gehrig. »

Cole a présenté à Langs un t-shirt «Baseball Is the Best» avec les lettres «ALS» surlignées en blanc, signées par tous les Yankees. Une deuxième chemise signée sera mise aux enchères en tant que collecte de fonds.

Avant le match, le tableau vidéo a diffusé le début du discours de Gehrig, puis les femmes et plusieurs Yankees ont lu à tour de rôle des segments de l’adresse, qui a été accueillie par une ovation debout.

Langs a grandi à Manhattan, est allé à l’Université de Chicago, a fait un stage au New York Daily News et au CSN Chicago, puis a rejoint ESPN en 2015 en tant que chercheur en contenu sportif. Elle a été promue chercheuse senior en contenu sportif en 2018 et a rejoint la MLB l’année suivante.

Les fans et les médias la connaissent pour les faits historiques et les comparaisons qu’elle propose à tout moment.

Elle a parlé de ses moments forts au baseball, notamment d’avoir assisté au match parfait de David Cone en 1999 – « J’étais jeune, mais j’en suis consciente et nous en parlons souvent en famille » – et les Cubs de Chicago ont remporté le match 7 des World Series en 2016 pour leur premier titre depuis 1908.

Elle a attribué sa persévérance au baseball.

«Je pense que cela vient du baseball lui-même. Je veux dire, le baseball ne s’arrête pas », a-t-elle déclaré. « C’est là tous les jours, contrairement à tout autre sport. Il y a un match tous les jours et en octobre et novembre. Donc pour moi, le fait que le baseball ne s’arrêtera pas signifie que je ne le ferai pas non plus.

