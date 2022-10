Sarah Lancashire est battue et sanglante dans le premier regard macabre sur la troisième série de Happy Valley

SARAH Lancashire ressemble battu, meurtri et ensanglanté dans de nouvelles images macabres de la troisième série du drame policier Happy Valley.

Elle revient en tant que flic Catherine Cawood dans la troisième et dernière saison du hit de la BBC, plusieurs fois primé aux BAFTA.

Sarah Lancashire est photographiée avec un nez ensanglanté sur le tournage de Happy Valley[/caption]

James Norton est vu avec un look radicalement différent[/caption]

La série en six parties mettra en vedette Sarah dans son rôle emblématique du sergent Catherine Cawood pour la dernière fois.

Et si les images sont quelque chose à dire, elle a l’air de sortir avec un bang.

Affichant un visage apparemment ensanglanté, Catherine est vue à la suite d’une descente de police.

Pendant ce temps, Tommy Lee Royce – interprété par James Norton – est vu avec un regard radicalement différent dans une cellule de prison.

Les scènes à venir verront Catherine découvrir les restes d’une victime de meurtre de gangs dans un réservoir drainé.

Cela déclenche une chaîne d’événements qui la ramène involontairement à Tommy Lee Royce.

Son petit-fils Ryan a maintenant 16 ans et vit toujours avec Catherine, mais il a ses propres idées sur le type de relation qu’il veut avoir avec l’homme que Catherine refuse de reconnaître comme son père.

Toujours aux prises avec le problème sans fin de la drogue dans la vallée et de ceux qui les fournissent, Catherine est sur le point de prendre sa retraite.

De plus amples informations sur la troisième saison seront annoncées en temps voulu.

Diffusé plus récemment sur BBC One en 2016, Happy Valley est adoré par les téléspectateurs et les critiques, la deuxième série attirant une audience moyenne de 9,3 millions.





Les deux premières séries ont chacune remporté les BAFTA Television Awards pour les séries dramatiques et l’écriture: Drame pour Sally Wainwright.

Alors que Sarah a remporté le prix BAFTA Television de la meilleure actrice pour la deuxième série.

La troisième série de Happy Valley sera diffusée sur BBC One et les deux premières séries sont disponibles en intégralité sur BBC iPlayer dès maintenant.

Le petit-fils adolescent Ryan a grandi maintenant[/caption]

