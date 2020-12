Daisy dormait dans son landau et je la poussais dans un parc local. À 18 mois, elle avait l’air si paisible, si innocente. En revanche, je n’avais pas dormi du tout la nuit précédente et pourtant je n’étais pas le moins du monde fatigué. J’étais plein d’adrénaline et bouillonnant de colère.

Sur mon portable, j’ai appelé le numéro de Mark – le mari de la femme avec qui mon mari avait eu une liaison. Mes mains tremblaient tellement qu’il a fallu quelques essais pour obtenir le bon numéro, mais je n’allais pas reculer maintenant.

J’étais désespéré, avec une sorte de fureur aveugle, de lui dire exactement ce que sa femme Jo avait fait avec Paul, mon mari depuis dix ans. Je voulais que Mark sache pour que son bonheur soit ruiné, tout comme elle avait ruiné le mien.

C’était l’été 2019, avant Covid, avant le verrouillage et le lendemain de la découverte de l’affaire.

Jo était l’assistant de bureau de Paul dans l’agence de médias sociaux qu’il dirige. Je la connaissais à peine, mais je savais qu’elle et Mark et leurs deux enfants étaient le premier jour de vacances d’été en Espagne. C’était très satisfaisant de le faire dérailler.

‘Bonjour?’

‘Marque. Je suis la femme de Paul. Savez-vous que Jo a couché avec mon mari?

J’ai fait une pause. Je voulais que mes paroles frappent vraiment à la maison. Si mon mariage était en ruine, j’allais aussi abattre le sien.

« Ils ont une liaison depuis des mois, au bureau – avoir des relations sexuelles sur le bureau de mon mari. Le saviez-vous?’

Il a commencé à jurer, me demandant si je plaisantais ou si je plaisantais. Je n’étais vraiment pas.

«Eh bien, cela a gâché ma fête», fut la réponse contrôlée de manière inattendue.

‘Tes vacances? Cela a ruiné ma vie! Ai-je sifflé.

«Dites à votre mari que quand je serai de retour, je vais lui rendre visite. Il a raccroché.

Paul et moi avons eu une romance éclair après notre rencontre en 2009. Nous semblions être un match parfait, et quand il a proposé dix mois plus tard, j’étais ravi.

Mes amis et ma famille l’adoraient. Je ne l’aurais pas cru capable de me tromper une seconde à l’époque. Mais cinq ans plus tard, nous avons connu une période difficile lorsque, malgré plusieurs tentatives, je n’ai pas réussi à tomber enceinte.

Nous avons traversé deux cycles exténuants de FIV et finalement cela a fonctionné, mais les procédures ont eu un impact négatif sur notre relation et quand Daisy est arrivée, nous nous sommes éloignés davantage.

Elle dormait terriblement, alors Paul a été relégué dans la chambre d’amis et nous avons arrêté d’avoir des relations sexuelles. Nous étions passés d’un couple tactile qui se tenait la main et partageait des baisers, à rien. La dépression postnatale a également joué un rôle. Nous avons commencé à ramer.

Je suppose que je l’avais soupçonné d’avoir une liaison avec Jo pendant un moment. Elle était plus jeune que moi, mais pas plus jolie. Elle était en quelque sorte moins compliquée et plus extravertie, ce que je savais qu’il trouverait attirante. Je sais, je sais – mais je n’ai pas pu m’empêcher de me comparer à elle.

Paul avait embauché Jo en 2018, et son mari Mark, qui travaille dans l’informatique, avait également été dans et hors du bureau, effectuant des petits boulots. J’étais tenu à distance – je n’avais jamais été invitée à prendre un verre avec l’équipe, par exemple – et à l’occasion étrange où je l’avais rencontrée, elle avait eu froid.

Mais quand je demandais s’il se passait quelque chose, Paul le nia toujours. Je l’imaginais, dit-il. Il roulait des yeux et demandait quand sur terre je pensais qu’il aurait le temps, avec la gestion de sa propre entreprise et le fait d’avoir un bébé. Il m’a fait me sentir comme la nouvelle mère paranoïaque.

Puis j’ai trouvé la preuve.

Un soir de juillet 2019, j’ai décidé de regarder dans son téléphone. Je ne suis pas fier de cela, mais c’était le seul moyen auquel je pouvais penser pour découvrir la vérité. Et là, il brillait à l’écran – un appel à Jo à 1h30 du matin un dimanche, alors qu’il était en soirée entre garçons.

Je lui ai posé la question immédiatement. «Pourquoi avez-vous appelé Jo à cette heure-là de la nuit?

Le long silence a confirmé mes craintes. «Il y avait un problème de travail. C’était un mensonge tellement ridicule que je me sentais gêné pour lui. Je me suis aussi senti insulté qu’il pense que j’étais assez stupide pour le croire. Il y avait un problème avec un client, dit-il. Elle lui avait envoyé un texto pour le lui faire savoir. Il voulait régler le problème. Oui, à 1h30.

Il y avait un désespoir peu attrayant dans sa voix. Il était comme un animal pris au piège, se débattant, mais il ne voulait pas l’admettre. Nous avons ramé pendant des heures, jusqu’à ce que finalement, il avoue: il avait appelé Jo pour lui dire qu’il tombait amoureux d’elle. Il a insisté sur le fait que c’était unilatéral. Rien de physique ne s’était produit.

Mon cœur se serra. Je l’avais déjà perdu.

Il m’a supplié de ne pas l’appeler, de ne pas «ruiner sa vie» à cause de son erreur.

Mais c’était bien de gâcher ma vie.

Je lui ai dit de partir, mais avant lui, j’ai couru à l’étage avec son téléphone pour pouvoir noter le numéro de Jo. Son mari était également dans ses contacts, alors j’en ai pris note aussi.

Le lendemain matin, j’ai préparé Daisy pour la journée comme d’habitude. Je me sentais mal, mais je savais que je devais affronter sa maîtresse si je voulais savoir ce qui se passait vraiment. Je n’allais pas l’entendre de Paul.

Au milieu de la matinée, en route vers le parc, Daisy dormant, j’ai pris une profonde inspiration et j’ai appelé le numéro de Jo. «Paul m’a tout dit, ai-je menti. «Nous sommes restés debout toute la nuit. Je sais.’

La ligne se tut. Puis j’ai entendu des sanglots tranquilles. Je savais que j’avais le dessus et quelque chose en moi se réjouissait. Elle n’était clairement pas aussi bonne menteuse que Paul.

«Je suis vraiment désolée», murmura-t-elle. «Nous ne nous sommes embrassés qu’une seule fois. Je l’ai tout de suite regretté. Je ne voulais rien de tout cela.

Avec une fausse confiance, j’ai dit: «Que s’est-il vraiment passé, Jo? Je t’ai appelé, femme à femme, pour te donner la chance de me le dire toi-même. Le moins que vous puissiez faire est de dire la vérité.

‘D’ACCORD. Nous avons eu des relations sexuelles, mais une seule fois… au bureau.

Un moment doux-amer. Je me sentais validé, mais dévasté. Après des mois à me dire que j’étais paranoïaque, j’ai finalement su la vérité; J’aurais dû faire confiance à mon instinct.

«Ne le dis pas à mon mari», me supplia-t-elle. «Je ne peux pas faire subir ça à mes deux filles. Je l’aime et je veux que mon mariage fonctionne.

Elle me demandait d’avoir de la sympathie pour elle. Se soucier de sa famille. Je ne pouvais certainement pas imaginer qu’elle avait épargné une pensée pour moi et mon bébé, tout en s’amusant avec Paul.

Mais je lui ai dit que j’étais mère aussi, alors je la laisserais dire à Mark elle-même. Elle a dit qu’elle le ferait.

J’ai raccroché et j’ai appelé Paul: la ligne était engagée. J’ai appelé Jo et j’ai entendu le même ton. Elle avait téléphoné à mon mari au lieu de parler à la sienne. Comment osait-elle avoir l’audace de rompre sa promesse.

Mais, bien sûr, elle l’avait fait. C’était une menteuse qui avait aidé à déchirer mon mariage, et j’étais l’idiot qui lui donnait une seconde chance. Je me sentais encore une fois le plus fou.

Alors, alimenté par la rage, j’ai composé le numéro de Mark. Je voulais être celui qui lui racontait ce qu’elle avait fait, l’entendre dire que l’affaire avait détruit leur mariage, qu’il ne lui pardonnerait jamais.

J’imaginais des rangées flamboyantes entre eux; J’espérais qu’ils devraient écourter leurs vacances. Je voulais qu’elle paie ce qu’elle avait fait dans ma vie.

Et je savais que c’était la seule façon d’obtenir une forme de vengeance. Tout le reste serait trop public – et je voulais protéger ma petite fille.

Mais la réponse de Mark a été décevante.

Cette nuit-là, j’ai convoqué Paul à la maison pour récupérer ses affaires et lui ai posé des questions que j’aurais aimé ne pas avoir; où ils avaient eu des relations sexuelles, si c’était bon.

Nous avons tous les deux pleuré, mais il n’a pas demandé pardon ni dit qu’il voulait donner une autre chance à notre mariage. Au lieu de cela, il avait l’air perdu – et je ne me suis jamais senti aussi brisé.

Cet été-là, il a emménagé avec son frère pendant que j’essayais de m’adapter, mais c’était difficile. Mon poids a chuté et j’ai eu des crises de panique quotidiennes. J’ai trouvé presque impossible d’accepter qu’il ait si négligemment déchiré l’avenir que je tenais pour acquis.

Pire encore, il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi il l’avait fait.

Deux semaines plus tard, j’ai appris le résultat de mon appel téléphonique furieux. De retour de vacances, Mark avait fait irruption dans son bureau, avait attrapé Paul par le cou et l’avait maintenu contre un mur, menaçant de le tuer s’il s’approchait de nouveau de Jo.

Je n’avais aucune sympathie. Au moins un homme savait tenir parole. Bien sûr, Jo n’est pas retournée au bureau après cela. Pendant ce temps, j’ai fait de mon mieux pour être amical avec Paul pour le bien de Daisy – en l’invitant à la voir quand il le voulait.

Et puis, juste avant le verrouillage, il est retourné – dans la chambre d’amis – pour partager la garde d’enfants afin que je puisse travailler. Et c’est ainsi que nous sommes restés. Dix-huit mois plus tard, nous sommes toujours dans les limbes. Je ne veux pas me séparer parce que je détesterais être sans Daisy pendant la moitié de la semaine, mais finalement je suis coincé dans un mariage sans amour.

Je ne peux pas lui pardonner, je ne saurais même pas par où commencer.

Pour le monde extérieur, nous ressemblons à un couple. Pendant tout le verrouillage et maintenant sous les dernières restrictions, nous emmenons Daisy se promener ensemble, nous dînons en famille, nous partageons les tâches ménagères … mais dormons dans des pièces séparées. Même nos voisins, qui ont des enfants du même âge que Daisy, n’en ont aucune idée.

De temps en temps, ma jalousie monte la tête et je cherche la page de Jo sur Facebook. Ce que j’ai vu un soir cet été m’a choqué. Elle avait posté une photo avec le statut: « Prendre du temps avec mon incroyable mari pour une aventure incroyable à Cornwall avec nos filles #family. »

Cela m’a arrêté dans mon élan. Ils étaient restés ensemble. Mon plan de vengeance s’était retourné contre moi.

Alors que mon mariage semblait irréparable, ils affichaient le leur, me narguant par leur capacité à se réconcilier.

J’avais l’impression que le couteau dans mon dos était tordu. L’affaire qui avait décimé mon mariage avait réussi à rendre le leur plus fort.

Elle s’en était tirée. Et c’est, par-dessus tout, la pilule la plus amère à avaler.

Comme dit à Carol Driver. Les noms ont été modifiés pour protéger les identités.