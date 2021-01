Les fans de SEX And ​​The City ont été ravis lorsque Sarah Jessica Parker a révélé que la série revenait sur nos écrans pour un renouveau.

Maintenant le Star de 55 ans a déclaré que la nouvelle série HBO s’attaquera à la pandémie actuelle.

L’actrice se prépare à reprendre son rôle de Carrie Bradshaw dans le suivi tant attendu de l’émission télévisée bien-aimée des années 90 et du début des années 2000.

Maintenant, SJP a taquiné les fans avec ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsque la série populaire revient pour 10 épisodes sur HBO Max.

La star blonde sera rejointe par Cynthia Nixon et Kristin Davis, qui incarneront à nouveau Miranda Hobbes et Charlotte York, tandis que Kim Cattrall a décidé de ne pas reprendre son rôle de Samantha Jones.

Parler à Vanity Fair, Sarah a révélé que l’émission reflèterait l’époque actuelle dans laquelle nous vivons et traiterait de la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré au magazine: « De toute évidence, faites partie du scénario, car c’est la ville [these characters] vivre, et comment cela a-t-il changé les relations une fois que les amis ont disparu? «

Elle a ajouté: « Je suis convaincue que les écrivains vont tout examiner. »

Sarah a également déclaré que le créateur de l’émission, Michael Patrick King, est en train de mettre en place une salle d’écrivains de toutes les femmes, dont beaucoup seront de nouveaux ajouts.

« C’est incroyablement diversifié d’une manière vraiment excitante », a déclaré l’actrice à propos du nouveau personnel, notant qu’ils infuseront « l’expérience de la vie, les visions politiques du monde et les visions du monde social ».

pendant ce temps la grande révélation de Sex And the City Revival est arrivée plus tôt ce mois-ci avec l’aimable autorisation d’un post Instagram sur la page Instagram de SJP.

Il a montré un aperçu de la SATC bande-annonce qui figurait également sur les comptes personnels de Kristin et Cynthia.

Sarah a révélé les scènes passionnantes de la bande-annonce du centre-ville de New York et des taxis jaunes emblématiques de la ville avant qu’elle ne puisse être entendue en disant: « Et juste comme ça. »

Parallèlement, elle a posté la légende taquine: « Je ne pouvais pas m’empêcher de me demander … où sont-ils maintenant? X, SJ, » avant de taguer le nom du prochain épisode – Et juste comme ça – et du producteur de la chaîne de télévision HBO Max.

Elle a ensuite ajouté les hashtags révélateurs: « #AndJustLikeThat #SATCNextChapter. »

La série primée aux Emmy et Golden Globe, basée sur les livres de Candace Bushell, a débuté en 1998 et a été diffusée en six épisodes.

Le personnage impertinent de Kim, Samantha Jones, sera visiblement absent après sa «querelle» publique avec sa co-vedette Sarah, dans les 10 épisodes d’une demi-heure dont la production est prévue pour le printemps.

La série originale, qui a fonctionné sur HBO de 1998 à 2004, a vu Sarah Jessica comme Carrie, Cynthia Nixon comme Miranda Hobbes et Kristin Davis comme Charlotte York, ainsi que Kim comme Samantha.

En plus de la série originale, deux films Sex and the City sont sortis en 2008 et 2010.

L’absence de Kim n’est pas non plus une surprise, car elle est dans une querelle publique avec l’actrice derrière Carrie depuis des années.

En 2018, Sarah Jessica a déclaré à l’animateur de Watch What Happens Live Andy Cohen qu’elle avait le «cœur brisé» après que Kim ait déclaré qu’elle n’était jamais amie avec ses co-stars.

Elle expliqué: « J’ai trouvé cela très bouleversant car ce n’est pas ainsi que je me souviens de notre expérience.

«C’est triste, mais je pense toujours que ce qui nous unit, c’est cette expérience singulière. C’était une expérience professionnelle mais c’est devenu personnel parce que c’était des années et des années de notre vie, alors j’espère que cela éclipse tout ce qui a été récemment parlé. «

Elle a conclu: « Que de nombreuses années passées à faire quelque chose de si spécial que les gens aient un lien avec elle est un tel privilège. »

Puis en 2019, Kim a écarté toute possibilité qu’elle reprenne à nouveau le rôle de Samantha.

Lors d’un entretien avec L’observateur, dit-elle: « J’ai dépassé la ligne d’arrivée en jouant à Samantha Jones parce que j’adorais Sex and the City. C’était une bénédiction à bien des égards, mais après le deuxième film, j’en avais assez.

«Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ils ne me remplaceraient pas simplement par une autre actrice au lieu de perdre du temps à l’intimidation.

« Non signifie non. »

Pendant ce temps, une déclaration de la société mère de HBO Max, WarnerMedia, annonçant le redémarrage était d’une vague frustrante sur les intrigues à venir.

Il a déclaré que la série «suivrait Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’ils naviguaient dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.