Sarah Jessica Parker répond à la critique de Megan Thee Stallion sur « Sex and The City »

Sarah Jessica Parker évalue la critique de Megan Thee Stallion sur Sexe et ville et ce sont des personnages emblématiques.

Peu de temps après que le rappeur « Mamushi », 29 ans, ait parlé de sa nouvelle obsession pour la série HBO, l’actrice, 59 ans, a commenté sa plongée profonde dans la série avec une note courte et énigmatique sur Instagram.

« Hmmmm… » Parker a écrit sous un message de fan.

Megan Thee Stallion et le casting de « Sex and the City ».

Lors de l’épisode du 23 octobre de L’émission de ce soir avec Jimmy FallonMegan a révélé sur son favori et moins personnages préférés de la série et a partagé ses interprétations de Carrie (Parker), Samantha (Kim Cattrall) Charlotte (Kristin Davis) et Miranda (Cynthia Nixon) en détail.

Alors qu’elle pensait au départ que Samantha était un « personnage horrible », l’artiste lauréate d’un Grammy Award a admis qu’elle était « heureuse d’avoir tenu le coup » et qu’elle a appris à l’aimer lorsqu’elle a réalisé que Samantha « dirige les hommes ».

« Elle ne laisse pas les hommes la diriger et elle continue d’essayer de dire aux filles, par exemple, arrêtez de faire de l’homme le centre de votre vie », a-t-elle expliqué. « Comme aller faire du shopping, passer un bon moment, gagner de l’argent et ensuite vous amuser avec vos petits jouets. Et je me dis, oui, je l’ai fait. »

Le casting de « Sex and the City ».

Lorsque Megan a décrit Charlotte, elle l’a qualifiée de « petite délire », mais a ajouté la mise en garde suivante: « c’est mignon ».

Elle a poursuivi : « Elle serait ma meilleure amie parce qu’elle est très émotive et j’ai l’impression que c’est normal de pleurer. C’est normal d’être un peu folle. Elle pourrait être un Cancer dans la série, son personnage doit être un Cancer… Je’ Je suis désolé, Cancers, mais vous êtes tous très émotifs et j’ai l’impression que les Cancers et le Verseau vont très bien ensemble. »

Ensuite, Megan a surnommé Miranda « le pire personnage de la série », ajoutant qu’elle « ne peut pas la supporter ».

« Elle n’a jamais rien eu de bon à dire. Elle est si triste tout le temps », a-t-elle déclaré avant de demander : « Comment quelqu’un pourrait-il se montrer méchant envers Steve ? [David Eigenberg] et Miranda a trouvé un moyen d’être méchante avec Steve. La seule chose que Steve a toujours voulu faire, c’était aimer cette folle. »

Enfin, Megan a donné son avis sur le personnage principal de la série, Carrie. Même si « ses cheveux sont beaux, son maquillage est génial », le rappeur a déclaré que Carrie était « toujours attirante » mais faisait « de vieilles choses de malade ».

« Elle est folle. Mais tu sais quoi ? Je me retrouve beaucoup dans ce personnage », a-t-elle admis en riant. « Comme Carrie aimait vraiment le drame. Comme si elle se réveillerait littéralement et comprendrait comment je peux gâcher la journée de tout le monde ? Comment puis-je être ma plus mignonne pour gâcher la journée de tout le monde ? Comment puis-je me compliquer la vie ? Simplement, elle aurait toujours pu faire le bon choix. Elle aurait pu choisir la raison, mais elle a toujours choisi la folie. Et puis je me suis demandé : est-ce moi ? »

Le sexe et la ville est disponible en streaming sur Max et Netflix.