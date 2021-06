Sarah Jessica Parker offre aux fans de Sex and the City un premier aperçu du nouveau scénario

L’actrice hollywoodienne Sarah Jessica Parker a révélé que la nouvelle saison de Sex and the City est officiellement lancée.

L’actrice de 56 ans a publié un instantané du script sur les réseaux sociaux alors qu’elle assistait à sa première lecture de table pour la série HBO Max.

Le dernier volet de la franchise Sex and the City voit SJP reprendre son rôle de Carrie Bradshaw, une fille célibataire qui travaille à New York.

Sex and the City And Just Like That suivra Carrie et ses meilleures amies Miranda et Charlotte.

Jessica-Parker s’est rendue sur son compte Instagram vendredi et la mère de trois enfants posté des photos des scripts pour le nouveau spectacle.

Elle a également publié des cartes de visite pour ses co-stars Cynthia Nixon, Kristin Davis, Chris Noth, Willie Garson, Mario Cantone et Sara Ramirez.

Il n’y avait pas de carte de visite pour Kim Cattrall, confirmant qu’elle ne reprendrait pas son rôle de Samantha Jones dans la franchise.

SJP a sous-titré la publication Instagram : « 1ère lecture de table. Arrivé ici bien trop tôt. Nerfs tous un merveilleux fouillis. X, SJ ».

En réponse aux messages de l’actrice, sa collègue star de Sex and the City, Kristin Davis a écrit : « J’arrive ! Je suis coincé dans la circulation !”

Après que des rumeurs ont circulé pendant des mois, Parker confirmé en janvier que le prochain chapitre de Sexe et la ville arrivait sur HBO Max.

La nouvelle série comportera 10 épisodes mais aucune date de première n’a encore été fixée.

La nouvelle série verra Carrie, Miranda et Charlotte « parcourir le chemin de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine ».

La série originale Sex and the City a duré six saisons sur HBO de 1998 à 2004.

Le spectacle était basé sur le livre de Candace Bushnell et est devenu une franchise, avec des films et une série de préquelles de courte durée sur The CW intitulée The Carrie Diaries.