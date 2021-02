Le documentaire est produit par le New York Times et s’intitule «Framing Britney Spears». Il suit l’ascension de Spears vers la gloire et fait une plongée profonde dans sa tutelle ordonnée par le tribunal. Spears est actuellement impliquée dans une bataille juridique avec son père, Jamie Spears, qui a été la tutelle de ses finances pendant plus d’une décennie. Spears dit par l’intermédiaire de son avocat, qu’elle ne veut plus que son père soit responsable de ses finances.

Miley Cyrus, Sarah Jessica Parker et Bette Midler ne sont que quelques-uns des grands noms qui ont montré leur soutien à Spears après les débuts du film.

Parker et Midler simplement tweeté , « #FreeBritney » un hashtag qui est devenu viral ces dernières années, dirigé par un groupe de fans de la pop star qui croient qu’elle devrait être libérée de sa tutelle.

Lors de la performance de Cyrus avant le Super Bowl dimanche, elle a déclaré: « Nous aimons Britney » sur scène.