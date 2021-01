L’annonce du retour de Sex and the City pour une autre série a suscité l’enthousiasme des fans, mais a laissé Sarah Jessica Parker expliquer pourquoi un personnage principal manquait.

La renaissance de Sex and the City, intitulée Et juste comme ça, ne mettra pas en vedette Kim Cattrall qui a joué Samantha Jones.

Sarah a dit qu’il y avait une raison simple à l’absence de Kim – elle n’est « pas requise » pour la nouvelle série.

La star de 55 ans, qui incarne l’écrivaine de mode Carrie Bradshaw dans la comédie dramatique télévisée, sera rejointe par Kristin Davis, 55 ans, et Cynthia Nixon, 54 ans, qui joueront respectivement leurs personnages originaux Charlotte York Goldenblatt et Miranda Hobbes.

Kim, 64 ans, a soutenu qu'elle ne retournerait jamais à la franchise et a été dédaigneuse de Sarah dans le passé, laissant entendre qu'elle n'était pas «gentille» de travailler avec.







(Image: Getty Images)



Sarah a sauté sur les commentaires d’Instagram qui déploraient le manque de Samantha dans la nouvelle série et ont suggéré que c’était à cause d’une dispute entre Kim et Sarah.

Un intervenant a écrit: « Heureux de vous revoir mais Kim / Samantha manquera. »

Sarah a répondu à cela par: « Nous le ferons aussi. Nous l’aimions tellement. X. »

En réponse à un autre commentaire, Sarah a écrit: « Elle sera toujours là. Et nous sommes tellement excités. X. »

Sarah a ensuite abattu un fan qui a supposé qu’il y avait une querelle entre les deux stars.







(Image: WireImage)



Elle a répondu en disant: « Non. Je ne l’aime pas. Je n’ai jamais dit ça. Jamais. Samantha ne fait pas partie de cette histoire.

« Mais elle fera toujours partie de nous. Peu importe où nous sommes ou ce que nous faisons. X. »

Le retour a été annoncé dimanche lorsque les trois co-stars ont partagé une bande-annonce sur leurs pages Instagram.

Sarah a écrit: « Je ne pouvais m’empêcher de me demander … où sont-ils maintenant? X, SJ @ HBOMax @ JustLikeThatMax # AndJustLikeThat #SATCNextChapter. »

Dans la vidéo, qui fait écho au début de chaque épisode, Sarah est entendue en train de taper sur son ordinateur alors que les mots «et juste comme ça…» apparaissent à l’écran, suivis de «l’histoire continue».

Une déclaration a confirmé que HBO Max avait « donné un ordre de série à ET JUSTE COMME CELA … , un nouveau chapitre de la série révolutionnaire HBO, Sexe et ville, du producteur exécutif Michael Patrick King et avec Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis. «

« La nouvelle série Max Original est basée sur le livre Sex and the City , par Candice Bushnell et la série télévisée originale créée par Darren Star.

« La série suivra Carrie, Miranda et Charlotte alors qu’elles naviguent dans le voyage de la réalité compliquée de la vie et de l’amitié dans la trentaine à la réalité encore plus compliquée de la vie et de l’amitié dans la cinquantaine.

« La production de la série de dix épisodes d’une demi-heure est prévue à New York à la fin du printemps. »

