Sarah Jessica Parker et son fils James déjeunent à New York : photos – Hollywood Life

Crédit d’image : BACKGRID

Sarah Jessica Parker57 ans, et son fils James ont récemment été aperçus lors d’une rare sortie déjeuner à New York, NY cette semaine. L’actrice et la jeune femme de 20 ans marchaient côte à côte et semblaient être en conversation à un moment donné. Ils étaient également emmitouflés dans des manteaux noirs chauds sur des tenues décontractées.

Sarah portait également un jean bleu clair, un bonnet gris et des bottes noires. James a ajouté un sweat à capuche rouge, un pantalon noir, des chaussettes blanches et des baskets blanches à sa tenue. Il portait également un sac alors que sa mère portait un sac à main noir.

La dernière sortie de Sarah et James intervient un mois après avoir assisté à l’ouverture de Certains l’aiment chaud à Broadway avec le mari de Sarah et le père de James, Matthieu Broderick et leurs jumelles de 13 ans Tabitha et Marion Broderick. Ils ont posé en famille à l’extérieur du théâtre et étaient tous habillés pour impressionner. La tenue de Sarah comprenait une robe bleue scintillante sur un manteau blanc tandis que Matthew comprenait un blazer à carreaux bleu et noir sur un haut noir et un pantalon bleu foncé.

James portait un costume bleu foncé et une cravate à carreaux et Tabitha et Marion portaient de longues chemises à fleurs sur des robes en velours marron et marron. Les trois dames avaient les cheveux lâchés et Matthew portait des lunettes à monture noire.

Sarah et Matthew sont mariés depuis 1997 et sont considérés comme l’un des couples les plus inspirants d’Hollywood. Bien qu’ils aiment garder leur vie de famille privée, ils assistent parfois à des apparitions avec leurs enfants, comme ils l’ont fait au spectacle de Broadway en décembre. Ils partagent également parfois de gentils messages sur leur progéniture sur les réseaux sociaux.

L’un d’eux était pour le 20e anniversaire de James en octobre. Sarah est allée sur Instagram pour partager une photo d’enfance de son fils unique et un message d’amour dans la légende. « C’était il y a 20 ans aujourd’hui… Les assiettes ont bougé. Tous les sentiments que j’avais jamais connus, plus profonds, magnifiés et dans de nouvelles couleurs brillantes. Aujourd’hui, le kaléidoscope tourne avec tous les souvenirs. Dans toutes les formes glorieuses, les changements et les perspectives que vous avez apportés à nos vies.

Joyeux anniversaire mon fils. Je t’aime tellement”, a-t-elle écrit.

