Sarah Jessica Parker est magnifique alors qu’elle héle un taxi à Manhattan sur le tournage du redémarrage de Sex and the City

SARAH Jessica Parker était magnifique alors qu’elle hélait un taxi à Manhattan sur le tournage du redémarrage de Sex and the City.

L’actrice de 56 ans a été aperçue en train de tourner des scènes pour la série très attendue de HBO Max intitulée Just Like That.

Éclaboussure

Sarah Jessica Parker a été aperçue magnifique sur le tournage de Sex and the City[/caption]

La star de Carrie Bradshaw a été rejointe par ses co-vedettes de retour Kristin Davis et Cynthia Nixon pour un tournage de nuit.

SJP, qui est connue pour son sens de la mode impeccable, a été aperçue vêtue d’une robe à motifs brillants superposée sous un cardigan fluide.

Sur l’une des photos, on la voit avec son bras levé, comme si elle hélait un taxi.

Dans un autre cliché, elle est vue avec Cynthia et Kristin, alors qu’elles jouent une scène.

Éclaboussure

La star de Carrie Bradshaw a été aperçue avec ses co-stars Cynthia Nixon et Kristin Davis[/caption]

Il y a beaucoup d’enthousiasme de la part des fans pour la nouvelle série de Sexe et la ville.

Plus tôt cette semaine un script divulgué faisait le tour qui a révélé le sort de la relation de Carrie avec son mari Mr Big.

La page six a révélé les détails juteux, dans laquelle le couple s’est séparé et est « au milieu d’un divorce amer ».

Les fans de la série se sont enracinés pour le couple fictif à travers leurs nombreux hauts et bas au cours des six années de la série.

Éclaboussure

SJP avait l’air à la mode dans cette robe brillante à motifs[/caption]

Carrie et l’homme d’affaires ont finalement dit « oui » dans un palais de justice après que M. Big ait levé sa fiancée le jour de leur mariage exagéré à la bibliothèque publique de New York, comme le raconte le film.

Dans le redémarrage, cependant, Carrie est maintenant dans la cinquantaine, animatrice de podcast, et semble être en désaccord avec son mari au sujet de leurs finances.

Le mariage semblait être difficile à l’écran dans le film Sex and the City 2 où Carrie a eu une brève relation avec son ex-fiancé Aidan Shaw, joué par John Corbett, qu’elle a rencontré lors d’un voyage entre filles à Abu Dhabi.

Getty

Trois des quatre premières dames d’origine reviendront pour le renouveau[/caption]

Getty

Page Six a révélé que Carrie Bradshaw et Mr. Big sont en train de divorcer dans le prochain redémarrage de Sex and the City[/caption]





Le couple s’est réconcilié après que M. Big (Christ Noth) lui a offert une énorme bague en diamant noir.

L’enregistrement de la série limitée de 10 épisodes a commencé à New York plus tôt, y compris la distribution principale originale, sauf Kim Cattrall personnage Samantha Jones.

Il n’y a actuellement aucune date de sortie pour la reprise.