ELLE est sur le point de reprendre son rôle dans l’une des émissions les plus sexy de la télévision – mais Sarah Jessica Parker ne clignotera pas trop car elle refuse de se mettre nue devant la caméra.

Son personnage Carrie Bradshaw aura toujours une vie amoureuse racée dans le nouveau Sex And The City, bien que «SJP», 55 ans, ait même refusé de laisser les patrons utiliser un corps double pour des scènes torrides.

Sarah a déclaré: «Certaines personnes ont une liste d’avantages et ils sont légendaires. Ils doivent avoir des bougies blanches dans leur chambre. Je n’ai pas de liste folle comme celle-là. J’ai toujours eu une clause de non-nudité.

«Je suis une personne modeste. Vous ne pouviez pas me payer assez pour que quelqu’un prétende être moi en train de faire une scène de nu. Aucun corps ne double – cela fait partie de mon contrat.

Les producteurs ont essayé de la forcer à se déshabiller lorsqu’elle a commencé à Hollywood, la laissant sangloter jusqu’à ce que son agent intervienne.

Elle a dit: «Il y avait tellement de pression pour moi de me déshabiller. Ils disaient: « Sarah va être nue demain », et je me suis dit: « Je ne vais pas être nue ».

«Mon agent a envoyé une voiture et un billet d’avion au plateau de tournage et a dit:« Si quelqu’un vous oblige à faire quelque chose que vous n’êtes pas à l’aise, vous ne le faites pas ».

«Je sais à quel point j’ai de la chance qu’il y ait eu quelqu’un – dans ce cas, un homme – qui est intervenu.

« Je suis ravi d’être de retour dans les rues de New York »

Après des décennies dans le show-business, Sarah peut désormais exiger exactement ce qu’elle veut – et ne veut pas – d’un rôle à la télévision ou au cinéma.

Ses premiers grands emplois d’actrice ont été Footloose en 1984 aux côtés de Kevin Bacon, puis The First Wives Club en 1996 avec Bette Midler, Goldie Hawn et Diane Keaton. Mais c’est décrocher le rôle de Carrie qui a fait de Sarah un nom familier et l’a aidée à gagner deux Emmys et quatre Golden Globes.

Lorsque Sex And The City a été diffusé pour la première fois en 1998, avant de se terminer en 2004, il a raconté l’histoire de quatre New-Yorkaises trentenaires: Carrie, Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) et Samantha (Kim Cattrall). Ils avaient des carrières de haut vol, des garde-robes de créateurs et des vies sexuelles compliquées.

La nouvelle série en dix parties, intitulée And Just Like That, doit être projetée cette année.

Les changements incluent une nouvelle équipe de rédaction entièrement féminine et une plus grande diversité à l’écran.

Mais la plus grande différence est l’absence de Kim, 64 ans, qui a écarté les représailles il y a quatre ans.

Elle a dit à l’époque: «Il s’agit d’une décision habilitée dans ma vie de terminer un chapitre et d’en commencer un autre. C’est une grande partie. Je l’ai joué au-delà de la ligne d’arrivée et plus encore, et j’ai adoré.

Mais en 2019, après des années de rumeurs de rupture avec Sarah, Kim a révélé: «Je ne veux pas être dans une situation ne serait-ce qu’une heure où je ne m’amuse pas.»

Dans une interview exclusive, Sarah, toujours digne, a déclaré: «Je suis ravie d’être de retour avec Cynthia et Kristin et dans les rues de New York.

«Il est très possible qu’une grande actrice se joigne à nous, et elle aura un impact énorme et nous voudrons être plus avec elle, le public voudra la voir plus. Je suis juste très excité.

Et Sarah, amoureuse de la mode, a hâte de se replonger dans l’incroyable garde-robe de Carrie. Elle a déclaré au Sun dimanche: «Certains des souvenirs les plus heureux que j’ai sont les essayages du spectacle. J’ai travaillé de 18 à 20 heures par jour pendant des années.

«Après le tournage, j’allais à l’essayage à 1h ou 2h du matin pendant trois à cinq heures parce que tu ferais deux épisodes consécutifs. À certains moments, je portais 20 à 30 costumes pour deux épisodes. Mais ils étaient tellement amusants et j’ai fait tout ce qu’on me disait. J’essaierais n’importe quoi. Peu importe à quel point c’est ridicule.

«Nous doublions de rire parfois parce qu’une grande partie des affaires provenaient de friperies et de magasins vintage et provenaient des endroits les plus étranges et les plus scandaleux.

«Parfois, Michael Patrick, le réalisateur, disait: ‘Que portez-vous?’ Et je me disais: «Faites-moi confiance à ce sujet». Comme l’oiseau au voile ou la robe à Paris, dans une friperie. Nous n’avions aucune raison de mettre cette robe, nous ne pouvions pas la rationaliser, mais elle était magnifique et nous savions que le public l’adorera.

Dans la nouvelle série, les créateurs se battront pour faire passer leurs vêtements à l’écran. Mais c’était un jeu de balle différent lorsque Sex And The City a été lancé.

Sarah a déclaré: «Au début, nous avions un très petit budget. Personne ne nous prêtait quoi que ce soit. Je ne veux rien dire. Nous n’avons pas pu avoir de sac, nous n’avons pas pu obtenir une bascule.

Avant de s’inscrire à la nouvelle série, Sarah l’a validée avec son mari, l’acteur Matthew Broderick, 58 ans, leur fils James, 18 ans, et leurs filles jumelles de 11 ans, Marion et Tabitha.

Le couple, qui s’est marié en 1997, a été enfermé avec les enfants dans leur maison de New York. Tout comme les autres familles, ils passaient les heures à «regarder Columbo la nuit, jouer à beaucoup de jeux, cuisiner beaucoup et faire beaucoup de lessive».

Elle a également livré à la main des chaussures de l’une de ses nombreuses entreprises commerciales prospères.

Sarah a déclaré: «Les clients savent que je viens et ils sont tous très gentils. Nous nous éloignons socialement. Nous avons tous nos masques. C’est un moment fort de ma journée, j’adore ça. C’est pourquoi j’aime être sur le sol parce que je rencontre des gens du monde entier. J’apprends la vie des gens, leurs enfants, leurs maladies, leurs pertes familiales – c’est une très belle relation. Pendant des années, en tant qu’acteur, vous ne pouvez pas avoir ces conversations et maintenant je le fais et c’est vraiment sympa.

Sur le dos de Sex And The City, Sarah a également lancé des parfums, des bijoux, des vêtements de mariée et du vin, dont, ajoute-t-elle gaiement: «De temps en temps, je vais recevoir des bouteilles gratuites.»

Et elle a travaillé avec la société d’édition britannique Hogarth pour organiser une ligne de livres de fiction. Sarah a déclaré: «Je suis une lectrice vorace. J’ai grandi sans télévision. Je suis l’un des huit enfants et les livres ne représentaient qu’une grande partie de notre vie de grandissant.

«Ma mère avait une règle chez nous selon laquelle on ne pouvait pas quitter la maison sans un livre entre les mains. Même pour ceux d’entre nous qui étaient trop jeunes pour même savoir lire, cela n’avait pas d’importance. Vous pouvez prendre un livre et inventer une histoire à partir des images. Les livres étaient des compagnons qui, à certains égards, nous étaient imposés.

«Les livres sont devenus notre choix, les compagnons que nous voulions. J’ai adoré là où les livres m’ont emmené.

Sarah croit que la curiosité est la clé de son succès.

Elle nous a dit: «J’ai toujours été curieuse. J’ai toujours écouté la conversation de tout le monde. J’ai toujours regardé tout le monde dans le métro. J’ai toujours dit: « De quoi parlez-vous les gars? » J’ai toujours été cette personne.

«Mon père me disait dans le métro:« Tu regardes tout le monde, tu dois arrêter de regarder, tu fais un spectacle de toi-même ». Et je me suis dit: « Je ne peux pas m’en empêcher. Je suis intéressé’. La curiosité a été une porte d’entrée pour moi. On peut gagner beaucoup à être excité et curieux, intéressé et inconnu. Il est normal de se sentir inconnu – c’est la carte.

«C’est la curiosité qui m’a permis de vivre des expériences surprenantes professionnellement et donc personnellement.»

Elle adore même discuter avec des inconnus sur les réseaux sociaux.

Sarah a déclaré: «Je ne pense pas du tout que je vienne naturellement aux médias sociaux. Je ne le vérifie pas beaucoup.

«Mais quand je poste quelque chose, j’aime un peu répondre aux commentaires et j’aime quand je peux apprendre quelque chose de quelqu’un d’autre ou exprimer ma gratitude.

«Je ne poste jamais de selfies ou de photos, je n’aime pas faire ce genre de choses. Je vais le faire pour le travail ou quoi que ce soit. Je ne suis pas bon dans ce domaine. »

Mais Sarah est douée pour jouer et nous avons hâte de son retour en tant que Carrie.

