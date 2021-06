Sarah Jessica Parker de Sex and the City retrouve Cynthia Nixon et Kristin Davis sur une nouvelle photo pour le renouveau de l’émission

SEX et Sarah Jessica Parker de la ville ont retrouvé les co-stars Cynthia Nixon et Kristin Davis sur une nouvelle photo du renouveau de la série.

L’actrice de 56 ans a pris à Instagram vendredi pour partager la photo.

Instagram

Sarah retrouve ses co-stars Cynthia et Kristin sur une nouvelle photo[/caption]

GETTY IMAGES

Les femmes devraient jouer dans le renouveau de la SATC[/caption]

Sarah arborait un large sourire alors qu’elle se tenait entre Cynthia, 55 ans, et Kristin, 56 ans.

À la manière de la SATC, les femmes ont posé devant une toile de fond de la La ville de New York horizon.

À côté de la photo, l’actrice de Carrie Bradshaw a écrit : « Ensemble à nouveau.

« Lisez nos premiers épisodes.@justlikethatmax.

« A côté de tous les gars et de nos nouveaux membres de la distribution. »

Instagram

Andy a plaisanté en disant qu’il avait « fait caca son pantalon » sur la photo[/caption]

Instagram

Kristin a dit qu’elle aimait Sarah « pour toujours et à jamais »[/caption]

Instagram

L’actrice a également partagé des photos des plaques nominatives des membres de la distribution[/caption]

Instagram

Sarah a confirmé que Chris Noth apparaîtra dans le premier épisode[/caption]

Avant de signer avec ses initiales, Sarah a conclu: « Comme un sundae à la crème glacée. »

Un certain nombre de fans se sont rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur enthousiasme, car Andy Cohen a écrit: « Je viens de faire caca mon pantalon. »

Kristin est également intervenue en écrivant: « Je t’aime pour toujours et à jamais. »

De plus, l’actrice a taquiné leur premier jour sur le tournage de And Just Like That en partageant s’enclenche du script de l’épisode, sa plaque signalétique en papier et un masque facial.

En plus de son installation, Sarah a également partagé des photos sur lesquelles figuraient les plaques signalétiques de Cynthia, Chris Noth, Kristin, Willie Garson, Sara Ramirez et Mario Cantone.

Getty – Contributeur

Sarah a annoncé la reprise de la série en janvier[/caption]

Getty – Contributeur

SATC diffusé sur HBO de 1998 à 2004[/caption]

le série originale, qui a été diffusé sur HBO de 1998 à 2004, comprenait également deux longs métrages dérivés sortis respectivement en 2008 et 2010.

le Renaissance de la SATC a été annoncé pour la première fois en janvier, bien que les fans aient rapidement exprimé leur déception lorsque la star originale Kim Cattrall a choisi de ne pas reprendre son rôle de Samantha Jones.

Le refus de Kim de reprendre le rôle est probablement dû à elle querelle publique de plusieurs années avec Sarah.

En 2019, Kim a dit Courrier quotidien qu’elle ne reviendrait « jamais » dans la franchise.

Alamy

Les fans ont été déçus d’apprendre que Kim ne reprendrait pas son rôle de Samantha[/caption]

Getty – Contributeur

Le refus de Kim de jouer dans la série est probablement dû à sa querelle avec Sarah[/caption]

L’actrice de 64 ans a expliqué: « Vous apprenez des leçons de la vie et ma leçon est de travailler avec de bonnes personnes et d’essayer de le rendre amusant. »

Selon Courrier quotidien, la production a promis de profiter de l’absence de Kim pour rendre la nouvelle série « aussi racialement diversifiée et colorée que la ville de New York elle-même ».

Une source a révélé au média que la comédie romantique sexy ajoutera une « femme afro-américaine forte et puissante » ainsi qu’une actrice d’origine asiatique.

TV3

Des sources ont déclaré que la reprise serait plus diversifiée[/caption]





« C’est ridicule que la vie dans un melting-pot comme New York n’ait été dépeinte qu’à travers les yeux de femmes blanches », a déclaré l’informateur à propos de l’émission, qui a été critiquée pour son manque de diversité.

L’initié a poursuivi: « Samantha ne reviendra pas, mais nous introduisons deux nouveaux personnages, des femmes de couleur fortes et fougueuses, qui aideront à présenter la série à une nouvelle génération de téléspectateurs et à refléter plus précisément le monde dans lequel nous vivons.

« Il est temps que l’émission reflète les visages et la vie de vraies femmes à New York en 2021. »

Document à distribuer – Getty

Le nouveau spectacle « reflétera les visages et la vie de vraies femmes à New York en 2021 »[/caption]