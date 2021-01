Ses officiellement officiel!

Les fans ne pouvaient s’empêcher de se demander si Sexe et ville serait un jour ressuscité, et maintenant, ils n’ont plus à retenir leur souffle. Le dimanche 10 janvier Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis a confirmé que la série bien-aimée reprend vie chez HBO Max. Non seulement il comportera un nouveau scénario, mais un tout nouveau nom: Et juste comme ça.

Le meilleur de tous? Le gang sera de retour ensemble, à l’exception de Kim Cattrall, qui a dit ne pas participer à quoi que ce soit lié à SATC.

« Je n’ai pas pu m’empêcher de me demander … où sont-ils maintenant », a déclaré Sarah avec effront Instagram, avec un teaser de ce qui est à venir. Cynthia a écrit, « Toi, moi, New York … tout est possible. »

Kristin ajoutée, « Tout est possible … Rendez-vous là-bas! »

Dans la section des commentaires de Sarah, elle a admis qu’une date de sortie n’avait pas encore été fixée. « Mais restez à l’écoute », a-t-elle répondu à un fan, « et nous serons certains de partager tous les détails !!! »