Il est prudent de dire que HBO Max est beaucoup dans les étoiles de son prochain Sexe et ville la relance.

Les fans de la série humoristique bien-aimée ont commencé à secouer le cosmos de célébration le dimanche 10 janvier lorsqu’il a été confirmé que les membres de la distribution d’origine Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reviennent pour les 10 épisodes Et juste comme ça …, prêt à revisiter les personnages emblématiques dans leur stade actuel de vie. Kim Cattrall ne revient pas en tant que Samantha.

Au cas où quelqu’un ne pourrait s’empêcher de se demander pourquoi les trois stars ont pu trouver du temps dans leurs calendriers pour le projet, il y a maintenant plus de clarté. Sarah, Cynthia et Kristin gagneront tous au nord de 1 million de dollars par épisode et seront également productrices exécutives de la nouvelle série, selon Variété. En d’autres termes, c’est beaucoup de Manolo Blahniks.

E! News a contacté les représentants de Sarah, Cynthia et HBO Max pour commentaires. L’équipe de Kristin n’a pas pu être jointe pour commenter.