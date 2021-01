La star de HOLLYOAKS, Sarah Jayne Dunn, a averti les fans qu’ils seraient «déchirés» alors que Mandy continue de prendre des mesures drastiques pour protéger sa fille Ella.

La serveuse du feuilleton Channel 4 a beaucoup à faire depuis le début de 2021.

Au début de l’année, sa fille Ella a avoué avoir tué le trafiquant de drogue Jordan Price au Hutch, et fait depuis lors tout ce qu’elle peut pour s’assurer qu’elle ne soit pas envoyée pour cela.

L’ex-Luke de Mandy a fait pression sur elle pour qu’elle aille à la police et pour rendre les choses dix fois pires, le seigneur de la drogue maléfique Victor Brothers est de retour dans le village, faisant de la vie d’Ella un enfer.

Sarah, 39 ans – qui a joué Mandy on / off au cours des 24 dernières années – pense que le scénario actuel montre les extrêmes auxquels une mère va aller pour protéger son enfant.

Elle a récemment dit au Courrier en ligne: « Je pense que c’est ce qui a été vraiment sympa dans ce scénario quand j’en ai discuté avec les producteurs, c’est que cela va amener le public à se demander jusqu’où ils iront pour leurs enfants.

«Je suppose que je suis une mère, et jusqu’à ce que tu sois dans une situation où tu es désespérée comme Mandy, tu ne sais pas jusqu’où tu irais, ton instinct maternel intervient et bien sûr tu mourrais pour vos enfants, vous feriez tout pour les protéger. «

La star a poursuivi: « Je pense que cela a vraiment déchiré le public, j’ai eu beaucoup de gens qui ont dit:` `Je ne peux pas croire que Mandy fasse ça » et` `cela va ruiner sa relation » et d’un autre côté, Mandy protège Ella et Je ressens vraiment pour elle car que peut-elle faire d’autre et vous pouvez voir le désespoir là-bas.

« Cela a été un sujet de discussion et je pense que cela continuera d’être un sujet de discussion pendant un certain temps encore pendant que les gens voient dans quelle mesure elle va. »

Cette semaine, Mandy a montré un côté différent de son personnage et a fait chanter son ex Lucas pour qu’il se taise et ne le dise pas à la police.

Lucas lui-même essaie de lutter contre la toxicomanie de son fils et Mandy a dit que s’il dit quelque chose, elle ira à la police et leur dira qu’Ollie a volé des choses pour trouver son habitude.

Au cours des deux dernières décennies, Sarah n’a jamais vu ce côté de son alter ego à l’écran, mais comprend que cela vient d’un bon endroit pour essayer de garder Ella hors de danger.

Elle a dit: « Cela montre un côté complètement différent du personnage, je veux dire qu’elle est allée à des longueurs dont je ne savais même pas qu’elle était capable.

«Je ne dirais pas que j’ai été surpris car je sais à quel point elle se soucie de sa fille et à quel point elle ne voudrait pas la perdre et elle a déjà vécu cela avant et l’idée de la perdre à nouveau est trop difficile à supporter.

«J’ai été surpris de voir à quel point elle ferait tout son possible et serait trompeuse et complice pour le faire, mais la façon dont cela fonctionnait en tant que personnage est qu’elle est désespérée, tout vient d’une situation désespérée.

L’épisode de la nuit dernière a vu Ella fondre en larmes après s’être heurtée à un vieux visage dans le village.

Le trafiquant de drogue Victor pensait que l’écolière s’était arrangée pour le rencontrer à l’extérieur de The Hutch pour recommencer à trafiquer.

Ella a accidentellement laissé échapper qu’elle était celle qui avait tué Jordan l’année dernière et qu’il était aux anges avec son erreur.

Il a dit à Ella: « Ça va de mieux en mieux… Tu m’as montré de quoi tu es capable, petite fille, alors à partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je dis. »

Mandy pourra-t-elle sauver Ella des mauvaises voies de Victor?

Regardez le prochain épisode de Hollyoaks ce soir à 18h30 sur Channel 4.