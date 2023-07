Sarah Jayne Dunn de Hollyoaks montre d’incroyables talents de pole dance alors qu’elle se déshabille pour porter un haut court et un short

Sarah Jayne Dunn, de HOLLYOAK, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour montrer ses talents de pole dance.

L’ancienne star du feuilleton de Channel 4 a publié une paire d’images grésillantes sur Instagram alors qu’elle se déshabillait en un haut court et un pantalon chaud.

Sarah, 41 ans, a partagé le mini-album sur sa page de grille alors qu’elle affichait sa force au monde.

La star a enfilé un petit haut court à fleurs graphiques avec un pantalon chaud assorti alors qu’elle se hissait sur le poteau.

Elle a montré sa silhouette élancée dans l’espace d’entraînement en sous-titrant les clichés: « La pratique fait des progrès .”

Sarah a joué le personnage de Mandy Richardson dans le feuilleton basé sur Chester en 1996.

Le soleil avait précédemment révélé en 2021 que l’actrice avait été exclue de son rôle dans le feuilleton après avoir refusé d’arrêter de se déshabiller sur OnlyFans.

Une énorme dispute a éclaté lorsque les patrons lui ont donné un avertissement sur la conduite en raison du jeune public de l’émission et depuis lors, elle a perdu son emploi.

Lorsqu’on lui a demandé si elle se sentait «moralement jugée» par Hollyoaks sur Woman’s Hour sur BBC Radio 4 plus tôt dans la journée, Sarah a répondu: «Je me sens jugée, définitivement.

« Et je suis déçu. J’ai l’impression d’avoir été réprimandé pour quelque chose que j’ai été contractuellement tenu de faire, par la série, pendant la majeure partie de ma carrière.

« En fait, je ne fais rien de différent de ce que je fais depuis aussi longtemps qu’Instagram existe. »

Sarah a été forcée de défendre sa décision d’être sur le site OnlyFans classé X lors d’un débat houleux sur Good Morning Britain.

Elle a été accusée de « glorifier la prostitution » alors qu’elle affrontait le commentateur Dominque Samuels.

Sarah a déclaré: «Il ne s’agit pas de dire que tout le monde devrait faire OnlyFans, il s’agit de prendre le contrôle de vos propres images, de vos propres choix et de ce que vous voulez faire de votre corps.

« Cela ne veut pas dire allez-y et faites du porno, c’est-à-dire allez-y et prenez le contrôle de ce que vous faites. Il ne s’agit pas de promouvoir le site et de dire que tout le monde devrait le faire.

« Encore une fois, c’est un choix, c’est un choix de faire ce que vous voulez faire là-bas et c’est une question de contrôle et cela n’oblige personne à s’y mettre. «

