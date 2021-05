Sarah Jane Dias tente de rendre le verrouillage plus sain pour les fans | Nouvelles des gens

Mumbai: l’actrice et mannequin Sarah Jane Dias essaie d’aider ses adeptes des médias sociaux à s’adapter à un mode de vie plus sain pendant le verrouillage. Elle a commencé à partager ses vidéos d’entraînement et ses conseils de régime pour stimuler l’immunité.

«La chose la plus importante à faire maintenant est de rester à la maison et de rester en sécurité et afin de nous assurer que nous sommes assez forts pour faire face à la crise tout autour de nous et pour certains chez nous, nous devons prendre soin de notre esprit et notre corps comme nous le pouvons. Ainsi, j’essaie de partager tout ce que j’incorpore dans ma propre vie pour maintenir ma santé mentale et physique à tous mes abonnés sur les réseaux sociaux afin qu’ils sentent qu’ils ne sont pas seuls dans ce domaine », a déclaré Sarah IANS.

« La situation actuelle est hors de notre contrôle et le mieux que nous puissions faire est de rester à l’intérieur et d’essayer de travailler sur notre immunité. Le régime alimentaire est extrêmement important en ce qui concerne l’immunité et la santé, ainsi que le bon état d’esprit. le bon carburant dans le corps et également maintenir le bon état d’esprit afin d’être forte pour lutter contre cette période difficile », a-t-elle déclaré.

«Nos corps sont conçus pour bouger et je partage donc des entraînements à domicile qui sont des débutants et peuvent être effectués très facilement dans un petit espace. J’envoie mes souhaits, mes prières et mon amour à tout le monde. Nous devons rester forts et cela aussi passera », a-t-elle ajouté.