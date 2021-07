Sarah-Jane Crawford révèle qu’elle est enceinte de son deuxième enfant

SARAH-JANE Crawford a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant.

La présentatrice de télévision et de radio, 39 ans, et son partenaire manager de football Brian Barry-Murphy, 42 ans, ont déjà une fille, Summer, née en août 2020.

Pennsylvanie

Sarah-Jane Crawford attend son deuxième enfant[/caption]

Elle a dit bonjour ! magazine : « C’est une de ces choses qui est un peu surréaliste.

« Je n’aurais jamais pensé avoir un bébé, encore moins deux. »

Crawford, qui a fait une fausse couche avant de tomber enceinte de Summer et a été informée qu’elle pourrait avoir besoin d’une FIV pour avoir des enfants, a déclaré qu’elle était prête à relever le défi d’avoir deux jeunes si proches l’un de l’autre.

Elle a ajouté: « Les gens disent: » Oh, génial, nos enfants ont grandi ensemble, ce sont les meilleurs amis « . Je pense qu’il y a beaucoup de raisons pratiques et émotionnelles, en termes de frères et sœurs, pour lesquelles c’est bien.

Pennsylvanie

L’interview complète est maintenant disponible[/caption]

« Mais je ne pense pas avoir nécessairement eu le luxe de penser : ‘Tu sais quoi, je vais les espacer un peu’. »

Elle a poursuivi: «Nous avons du mal à accepter que nous ayons évolué en tant que race humaine à bien des égards – les femmes sont maintenant plus instruites que jamais, nous avons des carrières impressionnantes.

« Mais finalement, ce qui n’a pas changé, c’est qu’il viendra un jour, en moyenne, dans la quarantaine, où vous ne pourrez plus avoir d’enfants. Et c’est juste le fait de la question.

La star de la télévision, qui est végétalienne, a déclaré qu’elle avait eu envie de viande pendant sa grossesse mais qu’elle était déterminée à ne pas céder.









Elle a dit : « Le pire, c’est que parfois les gens se disent : ‘Oh, écoute ton corps. Vous avez évidemment besoin de la viande si vous en avez envie ».

«Mais je sais que cela me rendrait si malade de commencer soudainement à manger de la viande. Je n’ai pas touché à la viande depuis six ans !

L’interview complète est dans Hello!, maintenant disponible.