Sarah Hyland révèle que son mari Wells Adams a qualifié sa voix de Little Shop of Horrors de « très sexuelle »

Sarah Hyland a déclaré qu’elle avait été surprise par la réaction de son mari à son dernier rôle à Broadway.

L’ancienne de Modern Family, 33 ans, a révélé que Wells Adams se sentait un peu amoureuse après avoir présenté un aperçu de la voix qu’elle utiliserait dans le rôle d’Audrey dans la reprise de Little Shop of Horrors lors de sa visite à Vivez avec Kelly et Mark vendredi.

La star – qui a récemment célébré le 40e anniversaire de Wells avec style – a déclaré qu’il tenait absolument à entendre son accent pour Audrey, alors que l’interprétation de l’icône de Broadway, Ellen Greene, est devenue célèbre lorsqu’elle a créé le rôle en 1982 et dans le film de 1986.

«Je n’ai pas l’accent d’Ellen Greene», commença Sarah. » Mais mon mari me demandait au téléphone : » Hé, comment fais-tu ? Fais le pour moi!’ Alors je lui ai donné un petit aperçu de l’accent au téléphone.

« Il dit : « Ça va être très sexuel pour moi », se souvient-elle, notant que c’était « la réaction la plus folle ».

Elle a ajouté : « Il m’a dit : « C’est comme si ma femme jouait Marisa Tomei dans My Cousin Vinny et c’est très chaud. »‘

Près d’une décennie après son rôle de Jacqueline « Jackie » Bouvier dans la production originale de Grey Gardens à Broadway en 2006, Sarah est revenue sur scène avec sa performance dans Little Shop of Horrors.

Elle a partagé avec les animateurs de Live Kelly Ripa et Mark Consuelos qu’elle se sentait « terrifiée, nerveuse et craintive » à l’idée de faire son retour, admettant qu’elle était très critique à l’égard de ses propres capacités.

« Je veux dire, cela fait 17 ans que je n’ai pas fait 8 shows par semaine », a-t-elle ajouté. « Donc, ça fait vraiment très longtemps. »

En août dernier, l’adorable couple a célébré son premier anniversaire de mariage.

Les deux hommes se sont tous deux rendus sur Instagram pour partager de doux sentiments, ce qui s’est avéré être une affaire tôt le matin.

« Une année de mariage avec toi s’est écoulée en un clin d’œil », a commencé Sarah dans la légende d’une photo de mariage montrant Adams montrant son alliance.

Elle a poursuivi : « Tu es mon MARI. Mon meilleur ami. Mon vrai nord. Je t’aime plus que les mots ne peuvent le dire et chaque jour est le meilleur jour où je suis avec toi. Le mariage est le plus amusant que j’ai jamais eu parce que je peux être marié avec toi.

Adams n’a pas perdu de temps pour répondre et a écrit : « Comment m’avez-vous devancé à ce point ?!? Il est 4h du matin aux Fidji !!!!! Mais je t’aime plus. Voilà donc ça.

Sarah a également partagé une série de clichés pris le jour de leur mariage, dont celui de Wells conduisant sa nouvelle épouse sur la piste de danse en faisant un tourbillon traditionnel de sa dame.

« Le seul partenaire de danse dont j’aurai jamais besoin », s’est-elle exclamée sous la photo en noir et blanc.

Le couple a célébré son premier anniversaire de mariage le dimanche 20 août en partageant de doux sentiments, accompagnés d’une série de photos.

Hyland et Adams se sont rencontrés pour la première fois en ligne en 2017 après avoir fait l’éloge de la personnalité de la radio lors de sa saison sur Bachelor In Paradise.

Le couple s’est fiancé en 2019, mais leur mariage a été reporté à août 2022 en raison de la pandémie de COVID-19.

La cérémonie a eu lieu dans un domaine viticole de Santa Ynez, en Californie, en présence de la famille et des amis proches.

Parmi les invités figuraient les co-stars de Hyland’s Modern Family, Sofia Vergara, Julie Bowen, Nolan Gould et Jesse Tyler Ferguson.