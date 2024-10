Sarah Hyland remercie Julie Bowen pour son soutien dans une relation abusive

Sarah Hyland a exprimé sa gratitude pour elle Famille moderne Le soutien de la maman de la télévision Julie Bowen au milieu d’une relation abusive passée dans un discours émouvant sur la violence domestique.

Hyland a été honoré à Variétéà l’événement Power of Women de Los Angeles jeudi avec le premier Courage Award pour son plaidoyer en faveur des survivants de violence domestique, ainsi que son travail en faveur du bien-être animal. Sur scène pour accepter le prix après que Bowen l’ait présentée, Hyland, dépassée, a parlé du courage de quitter une relation abusive.

« Je ne pensais pas que ce serait aussi émouvant », a commencé Hyland, disant à Bowen alors qu’elle se tenait sur le côté de la scène, « Je t’aime. »

« Octobre est le mois de la sensibilisation à la violence domestique, et même si ce n’est pas le sujet le plus facile à aborder, il est de la plus haute importance que nous le fassions », a poursuivi Hyland. « J’ai parlé ouvertement de mes expériences en tant que survivante et je veux soutenir les autres comme Julie et tous mes proches l’ont fait pour moi. »

« Accepter ce prix pour son courage m’a fait réfléchir à ce que ce mot signifie pour moi », a ajouté Hyland. « Il faut du courage pour se réveiller chaque matin et affronter le monde en sachant que les gens n’ont peut-être aucune idée de ce que vous vivez. Il est trop facile de se sentir isolé et incompris, quelle que soit votre force. »

S’exprimant sur le travail de Purina et celui de la marque Projet de laisse violettequi crée des espaces sûrs pour les survivants de violence domestique et leurs animaux de compagnie, Hyland a conclu son discours en remerciant le public « d’avoir écouté et de ne pas se détourner », ainsi que sa « maman de télévision » Bowen et sa vraie mère.

Sarah Hyland et Julie Bowen à l’événement Power of Women de Variety.

Rodin Eckenroth/Variété via Getty



En 2014, Hyland a déposé une ordonnance d’interdiction temporaire contre un ancien petit-ami Matthew Prokop, un acteur qui a également fait une apparition dans un épisode de Famille moderne. Hyland a accusé Prokop de l’avoir étouffée et de devenir hostile, notamment en menaçant d’incendier sa maison, après avoir rompu la relation. Bowen aurait été mentionnée dans les documents, alors que Hyland a détaillé avoir demandé de l’aide à sa mère à l’écran pour « mettre fin pacifiquement à la relation ».

Bowen a fait la une des journaux concernant son aide plus tôt cette année, partageant dans une interview en podcast qu’elle se sent maternelle envers Hyland et le reste de ses enfants à l’écran. « J’étais un adulte responsable qui se trouvait là au bon moment », a déclaré Bowen sur le Skinny Confidentiel Lui et Elle. « Mais je veux dire, je suis sûr qu’un autre adulte responsable aurait fait exactement la même chose. Je l’aime tout simplement. »

Le duo a joué la mère et la fille dans la sitcom primée aux Emmy Awards Famille modernecentré sur le clan Pritchett dirigé par le patriarche Jay (Ed O’Neill) et sa seconde épouse beaucoup plus jeune Gloria (Sofia Vergara). Il a été diffusé sur ABC pendant 11 saisons, se terminant en 2020. Les acteurs – dont la plupart se sont récemment réunis aux SAG Awards de cette année – sont restés proches depuis la fin de la série. La famille TV de Hyland a assisté à son mariage avec Wells Adams en 2022, où son oncle à l’écran Jesse Tyler Ferguson a présidé la cérémonie.

Regardez le discours de Hyland dans son intégralité ci-dessus.