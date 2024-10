Sarah Hyland poursuivie en justice par un ancien manager et prétend qu’elle doit une commission sur la « famille moderne »

La star de « Modern Family » est poursuivie en justice par Richard Königsberg qui affirme avoir été son manager personnel et professionnel pendant 15 ans et l’avoir aidée à décrocher son rôle décisif dans la sitcom à succès.

Richard dit que lorsqu’il a été licencié, Sarah lui a dit qu’il ne toucherait plus de commission pour « MF » et qu’il n’obtiendrait que 10 % de ce qu’elle avait réalisé pour une production théâtrale de « « Little Shop of Horrors ».