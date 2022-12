Sarah Hyland porte une robe noire avec Wells Adams aux PCA 2022 – Hollywood Life

Voir la galerie





Sarah Hyland, 32 ans, ressemblait à l’une des participantes les mieux habillées des People’s Choice Awards 2022 lorsqu’elle s’est présentée sur le tapis rouge de l’événement dans une mini-robe noire à volants sans manches. L’actrice avait les cheveux bouclés détachés et séparés au milieu de son look, et a ajouté un maquillage incroyable qui allait parfaitement avec sa tenue. Elle a été rejointe par son mari Puits Adamsqui était beau dans un haut blanc sous un blazer noir et un pantalon noir.

Pendant les pauses après avoir posé avec Wells sur le tapis, Sarah a donné des interviews sur la nuit mouvementée, dont une avec E ! Nouvelles. Elle a parlé de la façon dont elle s’était présentée deux fois ce soir-là et a parlé de la vie avec Wells en tant que couple nouvellement marié. “C’est une femme mariée et elle porte toujours Vera”, a déclaré Sarah en plaisantant à propos d’elle-même en faisant référence à sa magnifique robe.

“Elle pense qu’elle est une pop star à part entière après quelques verres de vin”, a également plaisanté Wells en parlant de sa femme. “Oui, c’est vrai”, a-t-elle convenu avant d’admettre qu’elle aime chanter des chansons de Broadway et des chansons de “Princesse Disney”. La talentueuse fille a également fait l’éloge de Berlin, où elle a tourné Pitch Perfect : Pare-chocs à Berlin.

L’apparition de Sarah et Wells aux PCA survient à peine trois mois après qu’ils se soient dit «oui» lors de leur mariage dans un vignoble californien. Le mois dernier, Wells nous a raconté à quoi ressemblait la vie conjugale depuis qu’il s’est marié après trois ans de fiançailles. “Cela ne semble pas vraiment différent et je ne sais pas si c’est la mauvaise réponse, mais je pense que cela signifie que nous sommes très à l’aise les uns avec les autres”, a-t-il déclaré. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT. “Mais vous savez, nous étions déjà censés nous marier deux fois au cours des trois dernières années, donc je pense que le mariage, pour nous, n’était vraiment qu’une célébration pour tout le monde, les faire tous venir célébrer notre amour était vraiment spécial .”

Il a également révélé à quel point il avait hâte de passer les vacances avec sa nouvelle épouse. « Ça va être amusant », a-t-il dit. “Sarah chante dans le Macy’s [Thanksgiving] Défilé de jour à New York. Elle a un nouveau spectacle appelé Pare-chocs à Berlin sortant sur Peacock, qui fait partie d’un Parfait chose. Alors elle et Adam Devinet Flulaet Jameela Jamil vont tous être sur un char en train de chanter. Donc, notre premier Thanksgiving en tant que couple marié, je vais la regarder sur le char, ce qui va être fou parce que nous nous réveillons toujours et le regardons.