Sarah Hyland revisite un moment déchirant de son passé.

Le lundi 28 décembre, le bisous bisous L’actrice a participé au défi «publier une photo de» sur son histoire Instagram, où une fan lui a demandé de partager une photo de «un moment où vous vous sentiez le plus mal mais que vous deviez simuler pour être d’accord pour une photo».

En réponse, le Famille moderne alun a publié une photo d’elle et Vanessa Hudgens assis au premier rang de la présentation du MOSCHINO printemps-été 2018 pour hommes et femmes à Los Angeles. Elle a sous-titré le cliché: « J’étais sous dialyse et j’avais le cœur brisé quelques jours avant cette photo. Dieu merci, j’avais @vanessahudgens à mes côtés lors de l’événement. »

Comme les fans se souviennent peut-être, Sarah Hyland est sortie Dominic Sherwood pendant deux ans après sa relation de 5 ans avec son petit ami de longue date, Matt Prokop. La star et les britanniques Shadowhunters se sont rencontrés sur le tournage du film Vampire Academy de 2014 et ont été vus en train de s’embrasser à Hollywood en février 2011. L’ancien couple a même passé la Saint-Valentin ensemble à Disneyland cette année-là.