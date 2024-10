Sarah Hyland parle d’être une survivante de violence domestique et de ce qui l’a aidée à guérir

Sarah Hyland parle de guérison après avoir survécu à la violence domestique.

Jeudi, l’actrice de « Modern Family » a reçu le prix du courage lors de la Gala des variétés Le pouvoir des femmes à Los Angeles, où elle a évoqué une relation antérieure dans laquelle elle affirmait qu’il y avait eu des abus, affirmant que c’était « les pires années de ma vie ».

Elle a également expliqué comment Julie Bowen, sa mère à la télévision « Modern Family », et son chien Barkley l’ont aidée à traverser cette épreuve et comment un soutien devrait être apporté aux survivants comme elle.

« Octobre est le mois de la sensibilisation à la violence domestique, et même si ce n’est pas le sujet le plus facile à aborder, il est de la plus haute importance que nous le fassions », a-t-elle commencé. « J’ai parlé ouvertement de mes expériences en tant que survivante et je veux soutenir les autres de la même manière que Julie [Bowen] et tous mes proches ont fait pour moi. »

Julie Bowen et Sarah Hyland assistent à la 22e cérémonie annuelle des Critics’ Choice Awards, le 11 décembre 2016, à Santa Monica, en Californie. Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

Hyland a ensuite réfléchi à ce que le courage signifie pour elle et a déclaré : « Il faut du courage pour se réveiller chaque matin et affronter le monde en sachant que les gens n’ont peut-être aucune idée de ce que vous vivez. »

« Il est trop facile de se sentir isolé et incompris, peu importe votre force », a-t-elle ajouté.

Avant le gala Power of Women, Hyland a expliqué à Variety à quel point l’expérience de cette relation l’affecte toujours.

« C’est presque comme si tu ne voulais plus en parler », a-t-elle déclaré lors d’une interview. « Vous voulez que cela soit fait, et c’est tout. Je comprends parfaitement le schéma de dissociation. J’en suis moi-même très coupable… jusqu’à ce que quelque chose se produise là où je suis déclenché, et je n’ai pas réalisé qu’une partie de moi-même avait été guéri. »

Sarah Hyland participe à l’événement Power Of Women: Los Angeles de Variety 2024 présenté par Lifetime à Mother Wolf, le 24 octobre 2024, à Los Angeles. JC Olivera/Getty Images

« Je ne sais pas si cette partie [of] n’importe quelle femme sera un jour complètement guérie de cela », a-t-elle ajouté. « C’est quelque chose qui marque un peu son âme. Il s’agit plutôt de mettre de l’amour sur cette cicatrice au lieu de la détester et de l’ignorer. »

Pendant le gala, Hyland a déclaré que ce qui l’avait aidée à traverser cette période difficile était son chien Barkley, qui, selon elle, était « le seul être en qui je pouvais faire confiance avec mes vrais sentiments et avec qui je me sentais le plus en sécurité ».

« Il m’a aidé à traverser les pires années de ma vie et je sais que je n’aurais pas pu m’en sortir sans lui », a-t-elle déclaré.

Hyland a déclaré que le prix était significatif pour elle car il a été présenté par Purina, qui vise à aider les refuges pour victimes de violence domestique à fournir des services aux survivants ayant des animaux de compagnie par le biais de leur programme Purina Purple Leash.

« Je sais que le lien entre un survivant et son animal de compagnie est crucial, surtout pendant les jours les plus sombres », a-t-elle déclaré.

L’actrice a également demandé au public d’écrire des notes d’encouragement pour les survivantes de violence conjugale.

« Vous ne pouvez pas sous-estimer le pouvoir de leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls », a-t-elle déclaré.

Hyland a terminé son discours en disant : « Alors que le Mois de sensibilisation à la violence domestique touche à sa fin, n’oubliez pas ce que vous avez appris. Les survivants méritent plus. »

Si vous avez besoin d’aide ou avez besoin d’aide pour soutenir quelqu’un d’autre, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233) ou envoyez START par SMS au 88788 ou discutez en ligne sur TheHotline.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7.