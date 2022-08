Sarah Hyland et Wells Adams se sont mariés lors d’une cérémonie en présence de ses co-stars de “Modern Family”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Sarah Hyland et Wells Adams ont finalement dit “oui” et se sont mariés samedi dans un vignoble au nord de Santa Barbara, en Californie, après avoir fait face à de multiples retards dans la planification du mariage en raison de la pandémie de COVID-19.

Le couple a assisté à une cérémonie en plein air au vignoble branché de Sunstone à Santa Ynez, où ses co-stars de “Modern Family” se sont jointes à la célébration, notamment Sofia Vergara, Jesse Tyler Ferguson (et son mari, Justin Mikita,) Nolan Gould et Julie Bowen.

Vergara a partagé quelques images de l’affaire intime sur Instagram, avec des parasols blancs et une randonnée à travers les terres du vignoble, alors qu’elle rencontrait quelques-uns des anciens acteurs de la sitcom pour voir Hyland devenir une épouse.

Hyland et Adams se sont rencontrés pour la première fois en ligne en 2016 via des échanges sur Twitter, mais ne se sont rencontrés en personne qu’en 2017. Ils ont rendu public leur relation peu de temps après.

Vergara, 50 ans, était magnifique vêtue d’une robe noire et blanche sans bretelles alors qu’elle posait pour des clichés contre une voiture classique et avec son fils, Manolo. Elle a sous-titré la série, “Wedding Weekend”.

Ferguson a rencontré Julie Bowen et Nolan Gould avant l’affaire étoilée, où il s’est glissé dans un costume bleu Paul Smith Design pour des photos de “la soirée de papa” devant le château de Sunstone.

Adams a proposé à Hyland en 2019, et le couple avait initialement prévu de se marier en août 2020, mais a été contraint de changer de cap en raison du coronavirus. Ils ont reporté leur mariage plusieurs fois.

Alors qu’elle a trouvé la gloire en tant que fille aînée du clan Dunphy, Hayley, dans la populaire sitcom ABC, Adams a emprunté un chemin différent à travers le même réseau.

Sa carrière a commencé derrière le micro en tant que DJ à Nashville, Tennessee, mais il a été l’un des hommes à la recherche du cœur de JoJo Fletcher lors de la saison 12 de “The Bachelorette”.

Alors qu’elle a donné sa dernière rose à Jordan Rodgers et a eu une expérience similaire avec la planification de mariage pendant une pandémie – même jusqu’à ce que Rodgers et Fletcher se marient à Sunstone Winery en mai – Adams a poursuivi sa relation avec la franchise et est devenu le barman sur ” Bachelor in Paradise” l’année dernière.

En août 2021, Adams a déclaré qu’il “espérait” se marier l’année prochaine après que trop de retards aient reporté leurs noces. Il a plaisanté au magazine People en disant que lui et Hyland “iraient à Vegas ou au palais de justice” s’il y avait d’autres revers de mariage.

“Nous étions censés nous marier évidemment l’année dernière, cela ne s’est pas produit. Nous étions censés nous marier cette année, cela ne s’est pas produit”, a-t-il déclaré.

“Alors maintenant, nous espérons l’année prochaine, ou nous irons à Vegas, ou au palais de justice, je ne sais pas – eh bien, nous n’allons pas faire ces deux dernières choses, mais je ne sais pas. 2022 ça doit être notre année, non ?!”

Hyland a déclaré qu’elle planifiait “une étape à la fois” et qu’elle n’était pas trop inquiète de la façon dont la vie conjugale allait les changer en tant que couple.

“Je suis vraiment ravie de pouvoir – sur papier, officiellement – ​​fonder notre famille”, a-t-elle déclaré.