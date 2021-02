Sarah Hyland est une rousse: voyez sa transformation capillaire à couper le souffle

Sarah Hyland arbore un nouveau «faire».

L’actrice de 30 ans a dit au revoir à la brune et bonjour au rouge à bascule, en publiant une photo de son nouveau look sur Instagram le mercredi 24 février.

«Revenons à mes racines écossaises / irlandaises», le Famille moderne alun a légendé l’image. « De plus, je m’ennuie et j’ai regardé tout Outlander pour une seconde fois. «

Bien sûr, son fiancé, Wells Adams, était tout pour le changement de cheveux. « J’adore ces rousses, mec, » le Licence au paradis le barman a commenté en voyant si les fans pouvaient Matthieu McConaughey ligne de Hébété et confus. « Nommez le film. »

Hyland peut remercier Nikki Lee—Un coiffeur célèbre dont les clients ont également inclus Hilary Duff, Emma Roberts et Julianne Hough– pour les jolies serrures.

«Je pense que nous devrions tous essayer le rouge à un moment donné», a écrit le copropriétaire de Nine Zero One à West Hollywood, en Californie, sur Instagram. « @sarahhyland Ginger Witch. »

