Sarah Hunter mérite d’effacer les chagrins d’amour précédents avec la gloire de la Coupe du monde en tant que capitaine de l’Angleterre, déclare Katy Daley-McLean | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter était la vice-capitaine de Katy Daley-McLean lorsque l’Angleterre a remporté la Coupe du monde en 2014

En ce qui concerne ce qu’il faut pour être une rose rouge, les qualités et les attributs dont vous avez besoin, Sarah Hunter coche toutes les cases, puis certaines.

L’accent sera à nouveau mis sur Sarah cette semaine alors que l’Angleterre se prépare pour son quart de finale de la Coupe du monde contre l’Australie alors qu’elle devient la joueuse la plus capée du pays avec sa 138e apparition – et à juste titre.

Je connais Sarah depuis que nous avons tous les deux 14 ans et, plus de 20 ans plus tard, elle n’a pas vraiment changé. Elle joue toujours avec la même immense éthique de travail qu’elle a eue il y a toutes ces années et est juste une personne incroyable, très ancrée, continue son travail et veille sur les autres. Je ne pouvais pas penser à une personne plus méritante et travailleuse pour prendre ce manteau de Rochelle Clark.

Je l’ai rencontrée pour la première fois lorsque nous jouions à la ligue de rugby à l’adolescence pour les U14 de Gateshead. Nous nous sommes ensuite affrontés à plusieurs reprises au niveau du comté – quand elle jouait pour Northumberland et moi pour Durham. Quand nous avions environ 17 ans, nous nous sommes réunis à nouveau pour notre équipe régionale du nord-est et nos carrières se sont déroulées presque parallèlement jusqu’à ma retraite, depuis laquelle elle a continué son statut au sommet absolu du jeu.

Sarah Hunter et Katy Daley-McLean célèbrent avec le trophée de la Coupe du monde en 2014

Je me souviens certainement d’avoir joué contre elle dans notre jeunesse, Sarah était beaucoup plus grande que beaucoup de filles de notre âge. Elle était une incroyable porteuse de ballon – elle l’est toujours – et vous étiez certainement conscient de sa présence et de ses capacités lorsque vous jouiez contre elle. Elle avait ce sourire contagieux qu’elle porte sur et en dehors du terrain à l’époque aussi et c’était juste une personne formidable à côtoyer.

Sarah et moi avons continué à faire nos débuts en test contre l’Écosse lors du premier affrontement des Six Nations en 2007, puis, sept ans plus tard, nous avons remporté la Coupe du monde en jouant côte à côte. Je repense toujours à ce succès de 2014 et je pense à quel point j’ai eu de la chance en tant que capitaine que Sarah soit ma vice-capitaine – je n’aurais certainement pas pu faire cela sans elle. Elle était tellement concentrée sur mon soutien, probablement au détriment d’elle-même, et c’est pourquoi elle est devenue la capitaine d’Angleterre la plus capée.

Sarah Hunter et Katy Daley-McLean ont fait leurs débuts en Angleterre en même temps

Pour moi, ce n’est qu’une des raisons pour lesquelles elle mérite de soulever ce trophée dans quelques semaines. Ce serait la reconnaissance parfaite non seulement pour ce qu’elle a accompli dans le jeu, mais pour tout son travail acharné et l’individu altruiste qu’elle est dans un sport d’équipe.

Cela peut être solitaire d’être capitaine, mais savoir que Sarah a toujours été là pour moi et m’a soutenu tout au long de la préparation de la Coupe du monde 2014 et jusqu’à la levée du trophée était incroyable. Il y a une photo de moi serrant les bras avec Sarah sur le terrain après notre victoire contre le Canada en finale et, comme le dit le proverbe, si une image vaut mille mots, elle résume parfaitement ce que nous ressentions à ce moment-là.

Sarah Hunter et Katy Daley-McLean s’embrassent sur le terrain après avoir battu le Canada pour remporter la Coupe du monde de rugby en 2014

En tant qu’ouvreur, j’étais toujours au milieu de tout, mais il y avait aussi des joueuses expérimentées autour de moi telles que Tamara Taylor, Amber Reed et Rachael Burford qui nous ont soutenus Sarah et moi en tête. Sarah allait me succéder en tant que capitaine de l’équipe d’Angleterre et a été excellente pour utiliser les joueuses expérimentées qui l’entourent, telles qu’Emily Scarratt, Abbie Ward et Natasha Hunt. Sarah serait la première à reconnaître qu’elle a évolué avec l’expérience et qu’elle est plus à l’aise dans le type de capitaine qu’elle est devenue.

Maintenant, quand vous la regardez, vous voyez comment elle dirige et à quel point elle est à l’aise avec ce qu’elle doit faire. Tout en travaillant avec son équipe de direction et ceux qui l’entourent, elle exploite ses atouts dans le rôle de capitaine et il est difficile d’imaginer comment quelqu’un pourrait faire mieux.

Sarah Hunter mènera l’Angleterre contre l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde dimanche

Sarah a également dû résister aux changements du jeu au cours des dernières années, notamment en passant d’amateur à professionnel. Vous devez continuer à vous réinventer et Sarah l’a certainement fait avec la façon dont l’Angleterre a voulu jouer et la compétition pour ce maillot n ° 8. Ce n’est certainement pas que Sarah a été intouchable, elle a relevé les défis de beaucoup de joueurs talentueux, Poppy Cleall étant l’un d’entre eux, mais elle serait toujours l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Simon Middleton.

Bien sûr, comme tout joueur qui jouait à cette époque amateur, il y avait des sacrifices à faire en cours de route. Ce sont les choix que vous avez faits pour le sport d’élite et jouer pour votre pays tout en travaillant à plein temps. Qu’il s’agisse des mariages et des baptêmes que vous manquez parce que vous jouez tout le temps le week-end, que vous deviez répondre par “J’adorerais mais j’ai des engagements de rugby” à la plupart des invitations, ou que vous demandiez à votre famille de planifier des événements majeurs autour de vous. Calendrier anglais.

Sarah Hunter sur la façon dont elle s'est sentie égaler le total record d'apparitions de Rocky Clark de 137 sélections contre la France plus tôt dans le tournoi

C’est la beauté du moment où Sarah atteint ce plafond record, elle a joué et dirigé dans les deux époques, à travers les jours amateurs de jeu aux côtés de travail, puis en passant à une ère entièrement professionnelle. La façon dont Sarah s’est adaptée à ces changements et a continué à prospérer, encore une fois, n’est qu’un crédit pour elle et la personne qu’elle est.

Il ne fait aucun doute que Sarah est toujours alimentée par le chagrin d’avoir perdu la finale de la Coupe du monde 2017 contre les Black Ferns où nous menions 17-5 vers la fin de la première mi-temps, pour subir une défaite écrasante 41-32. Elle se blâme beaucoup pour cette défaite à Belfast, et c’est ce qui maintient le feu alors qu’elle cherche à réparer ces torts en Nouvelle-Zélande. L’Angleterre a une chance incroyable de remporter ce trophée le 12 novembre et, si elle le fait, Sarah Hunter aura enfin le titre de “capitaine vainqueur de la Coupe du monde” qu’elle mérite si amplement.

L’Angleterre affronte l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde de rugby dimanche matin à 1h30.