Sarah Hunter dit qu’inspirer la prochaine génération sera vital pour les finalistes de la Coupe du monde Angleterre | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter espère que les jeunes garçons et filles seront inspirés par le travail de l’équipe d’Angleterre

La capitaine anglaise Sarah Hunter a déclaré qu’elle espère que la récente Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande continuera d’inspirer la prochaine génération et contribuera à produire de futurs grands sportifs anglais.

Hunter est maintenant de retour en Angleterre après la fin de la séquence de 30 victoires consécutives des Red Roses en raison d’une défaite 34-31 contre la Nouvelle-Zélande lors de la finale de la Coupe du monde de rugby.

L’Angleterre a produit une performance déterminée après être descendue à 14 joueurs dans le premier quart du match lorsque Lydia Thompson a été expulsée pour un tacle élevé.

Avec 42 579 supporters dans les tribunes, Eden Park était à guichets fermés pour la finale et le tournoi de six semaines en Nouvelle-Zélande a marqué un autre tremplin important pour le football féminin.

Hunter, tout en traitant la blessure d’une défaite en finale de la Coupe du monde de rugby, a hâte que la prochaine génération soit inspirée par la compétition.

“J’ai parlé avant le début de la Coupe du monde et j’ai dit que ce pourrait être la Coupe du monde la plus grande, la meilleure et la plus compétitive de tous les temps, et cela ne nous a pas déçus”, a déclaré le capitaine de l’Angleterre. “C’est comme si nous devions nous mettre sur le dos, nous devons nous mettre sur le dos du sport féminin.

“Les Lionnes remportant l’Euro 2022, nous échouant dans une finale de Coupe du monde, mais j’espère que ce que ces équipes peuvent montrer sont des modèles incroyables. Des modèles, non seulement pour les jeunes filles mais aussi pour les jeunes garçons, afin qu’ils puissent être inspirés pour continuer et faire du sport.

“Pas seulement cela, mais avoir des rêves et croire que tout ce qu’ils ont en tête, ils peuvent le réaliser. Nous avons tous été ces petits êtres humains qui courent partout et nous avons atteint le sommet absolu et l’ultime de nos professions”, a poursuivi Hunter. .

“Je pense que le sport féminin peut vraiment inspirer la prochaine génération de futurs grands sportifs anglais. Nous devons soutenir cela et veiller à ce que cela se produise.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Hunter parle de rester en tant que capitaine de l’Angleterre après être rentré chez lui avec l’équipe Hunter parle de rester en tant que capitaine de l’Angleterre après être rentré chez lui avec l’équipe

Hunter a maintenant joué pour l’Angleterre 140 fois et en route vers la finale contre la Nouvelle-Zélande, il est devenu le joueur le plus capé d’Angleterre en dépassant le précédent record de sélections détenu par Rocky Clark.

La n ° 8, âgée de 37 ans, n’exclut pas d’autres sélections pour son pays ou continue de diriger l’Angleterre. Si on lui demande, elle reprendra avec plaisir le rôle de capitaine.

“Être capitaine de votre pays est le plus grand honneur que je pense que quiconque puisse vous demander en tant que joueur sportif. Je n’ai aucune idée de ce que je vais faire ensuite, je vais prendre un peu de temps pour y réfléchir”, a déclaré Hunter. a dit.

“Nous avons une saison de club au coin de la rue, les Six Nations au coin de la rue et encore une fois, je n’ai pas le choix d’être capitaine de mon pays, j’ai l’honneur d’être invité à le faire.

“Est-ce que je veux être? J’adorerais être capitaine de mon pays. Absolument, si quelqu’un me demandait de le faire, je voudrais à 100% être capitaine de ce pays.”

Twitter En raison de vos préférences de consentement, vous ne pouvez pas afficher ce Options de confidentialité

La prochaine Coupe du monde de rugby aura lieu en Angleterre et Hunter espère que leur travail au cours des six dernières semaines continuera à renforcer la notoriété du football féminin dans le pays.

“C’est la période de trois ans la plus excitante qui nous attend. Nous avons vu à quoi ressemble une Coupe du monde à domicile en Nouvelle-Zélande et où nous en sommes dans le football féminin, j’espère que ce fut un moment décisif et que les gens nous soutiendront, ” dit-elle

“Il y a 20 000 personnes qui ont acheté des billets pour notre match à domicile à Twickenham contre la France dans les Six Nations. Ensuite, nous parlons d’environ trois ans … la perspective de jouer à 82 000 Twickenham à guichets fermés, jouant dans une finale de Coupe du monde dans son pays, c’est ce dont rêvent les petites filles et les petits garçons.”

Kildunne : Cela a créé une faim comme aucune autre

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ellie Kildunne revient sur la défaite des Red Roses en finale de la Coupe du monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande Ellie Kildunne revient sur la défaite des Red Roses en finale de la Coupe du monde de rugby face à la Nouvelle-Zélande

Ellie Kildunne, l’un des buteurs d’essais de l’Angleterre en finale, a déclaré que le fait d’avoir échoué au dernier obstacle avait durement touché les joueurs, mais aussi que cela avait augmenté leur niveau de motivation.

“Chaque fois que quelque chose d’important se produit, la passion est toujours là pour gagner comme nous le voulions auparavant. Maintenant, nous devons tous attendre encore quelques années pour pouvoir le faire”, a déclaré Kildunne.

“Cela nous a rapprochés en tant qu’équipe, cela a vraiment mis en évidence à quel point cela signifie pour nous individuellement. Pour beaucoup d’entre nous, c’était notre première Coupe du monde et pour beaucoup d’équipes, c’était une première défaite sous un maillot anglais qui attribue le succès de l’équipe.

“Cela a juste créé une faim comme aucune autre… J’aimerais que nous ayons une autre Coupe du monde l’année prochaine”, a-t-elle ajouté.

“Dès que le match s’est terminé et que nous sommes retournés dans les vestiaires, même si j’étais crevé, j’ai voulu me préparer et rejouer. Je pensais, ce n’est pas fini, ce n’est pas encore fini”, a poursuivi Kildunne.

“Cela a créé une motivation qui était toujours là, même si nous réussissions ce jour-là, cette motivation serait toujours là mais c’est une faim dans le ventre que nous aurons tous maintenant.”