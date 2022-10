Sarah Hunter deviendra la joueuse la plus capée d’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde de rugby contre l’Australie | Actualités du rugby à XV

Sarah Hunter remportera sa 138e sélection en quart de finale de la Coupe du monde d’Angleterre contre l’Australie

Sarah Hunter est sur le point de devenir la joueuse la plus capée d’Angleterre lorsqu’elle dirigera l’équipe contre l’Australie en quart de finale de la Coupe du monde de rugby dimanche.

Hunter remportera sa 138e sélection et sera capitaine de l’équipe portant le maillot n ° 8 avec Alex Matthews et Marlie Packer à ses côtés dans la rangée arrière.

Ce sera également un match marquant pour Sarah Bern, qui remportera sa 50e sélection après avoir été sélectionnée pour commencer au premier rang. Les coéquipières des Harlequins Vickii Cornborough et Amy Cokayne y rejoignent Berne.

Tatyana Heard conserve sa place dans le XV de départ à l’intérieur du centre après avoir été nommée joueuse du match lors de la victoire des Roses sur l’Afrique du Sud le week-end dernier. Zoe Harrison commence au poste d’ouvreur et la vice-capitaine Emily Scarratt au centre extérieur.

Helena Rowland, Lydia Thompson et Abby Dow forment un arrière-trois passionnant, tandis que Zoe Aldcroft et Abbie Ward forment le couple de serrures de l’Angleterre.

Lark Davies des Bristol Bears fait partie des joueurs nommés sur le banc après s’être remis d’une blessure à la cheville.

Les Red Roses d’Angleterre ont remporté leurs 28 derniers matches consécutifs et ont battu l’Australie à chacune des cinq occasions où elles les ont affrontées.

Angleterre: 15. Helena Rowland, 14. Lydia Thompson, 13. Emily Scarratt, 12. Tatyana Heard, 11. Abby Dow, 10. Zoe Harrison, 9. Leanne Infante, 1. Vickii Cornborough, 2. Amy Cokayne, 3. Sarah Bern, 4. Zoe Aldcroft, 5. Abbie Ward, 6. Alex Matthews, 7. Marlie Packer, 8. Sarah Hunter (c).

Remplaçants: 16. Lark Davies, 17. Hannah Botterman, 18. Maud Muir, 19. Rosie Galligan, 20. Poppy Cleall, 21. Lucy Packer, 22. Holly Aitchison, 23. Ellie Kildunne.

Middleton: Hunter est une personne et un capitaine uniques

“L’Angleterre contre l’Australie est toujours une grande occasion dans n’importe quel sport et nous sommes impatients de jouer contre une équipe que nous ne rencontrons pas très souvent”, a déclaré l’entraîneur-chef Simon Middleton.

“L’excitation s’est certainement développée cette semaine avant ce qui est un match massif.

“Nous connaissons l’importance d’un départ rapide dimanche. L’Australie a connu des départs très rapides dans ses matchs de poule, il est donc important d’améliorer ses efforts et de définir le tempo et les niveaux physiques.

“Après trois bons matchs de poule, dans lesquels je pense qu’il est juste de dire que chaque joueur a levé la main, nous avons opté pour un 23 qui, selon nous, correspond à la facture pour ce match particulier.”

Hunter mène l’Angleterre par l’exemple et est respectée par ses coéquipières et entraîneurs

Lorsque le capitaine Hunter a égalé le record de sélections de Rocky Clark, Middleton a déclaré qu’elle voulait “battre des records et ne pas les égaler” et qu’il réserverait ses commentaires pour sa prochaine sélection. Maintenant, il a été effusif dans ses louanges.

“Gagner 138 sélections pour votre pays est un exploit remarquable et mérite d’être célébré”, a-t-il déclaré.

“La façon dont elle se comporte dans tout ce qu’elle fait sur le terrain et en dehors est admirable. Ses qualités relationnelles, sa capacité à diriger et à communiquer avec des personnes de tous horizons la distinguent. Elle est fière de tout ce qu’elle fait et le fait. au mieux de ses capacités.

“Je pense qu’en tant que sportif, la seule chose que vous espérez pouvoir faire quand vous regardez en arrière, c’est de pouvoir vous dire ‘Je n’aurais pas pu donner plus, j’ai été le meilleur que j’ai pu être’ – Sarah en est une des rares à pouvoir le faire sans équivoque – c’est une personne et un capitaine uniques.”

Hunter: l’Angleterre au bon endroit pour les KO

Hunter a fait ses débuts pour l’Angleterre en 2007, elle a plusieurs campagnes de Coupe du monde derrière elle et pense que les Roses sont sur la bonne voie alors que la compétition atteint les huitièmes de finale.

“Nous avons eu une très bonne journée d’entraînement jeudi. Tout le groupe était vraiment bien placé”, a-t-elle déclaré.

“Tous les membres, qu’ils jouent ou non (se sont levés). Je ne suis pas sûr que nous ayons vu une aussi bonne session que celle que nous avons vue depuis longtemps, voire jamais.

“Nous sommes exactement là où nous devons être. Nous respectons pleinement l’Australie, les menaces qu’elle a et la déclaration d’intention qu’elle a faite tout au long de cette compétition. Mais nous contrôlons ce que nous pouvons contrôler.

“Je pense que nous avons le bon plan de match ; nous avons eu une bonne semaine d’entraînement et nous avons maintenant un temps d’arrêt avant d’entrer et de peaufiner les choses dans notre course d’équipe.

“D’un point de vue de jeu et là où je pense que l’équipe est, nous sommes juste là où nous devons être en termes de sortie et de performance.”

Middleton était d’accord avec son capitaine et a simplement ajouté :

“Si les joueurs sont heureux et qu’ils pensent cela, alors nous sommes bien placés.”

La voie potentielle des Red Roses vers la gloire de la Coupe du monde

La victoire contre l’Australie en quart de finale dimanche verrait l’Angleterre affronter les vainqueurs de l’affrontement du Canada contre les États-Unis, qui a lieu immédiatement après leur match à Auckland.

Le Canada a dominé le groupe B après trois victoires avec points bonus, dont une victoire de 29-14 contre les États-Unis lors de leur dernier match de groupe. Un match de demi-finale entre le Canada et l’Angleterre représenterait une répétition de la finale de 2014 remportée par les Red Roses.

La France – qui a terminé deuxième derrière l’Angleterre dans la poule C – affronte une équipe italienne jusqu’aux quarts de finale pour la première fois de son histoire. Les vainqueurs affronteront ensuite la Nouvelle-Zélande ou le Pays de Galles, hôtes du tournoi, dans les quatre derniers.

Les demi-finales ont toutes deux lieu à Eden Park le samedi 5 novembre, le premier match – impliquant potentiellement l’Angleterre – commençant à 3h30 GMT avant l’autre match – susceptible d’inclure la Nouvelle-Zélande – commençant à 6h30.

L’Angleterre et la Nouvelle-Zélande ont disputé quatre des cinq dernières finales de la Coupe du monde, les Black Ferns s’étant imposées à chaque fois. La finale de cette année aura lieu le samedi 12 novembre (06h30 GMT).