Sarah Herron, diplômée du baccalauréat, dit que son fils prématuré est “décédé dans les bras de son père”

L’ancienne “Bachelor” Sarah Herron a partagé la nouvelle dévastatrice que son fils, Oliver Brown, est né prématurément à 24 semaines mardi et “est décédé dans les bras de son père peu de temps après”.

“Il n’y a pas de mots pour décrire l’ampleur de la perte et de la douleur que nous vivons. C’est beau et tragique à la fois. Il avait mon nez, la bouche et les longs doigts de son père”, a-t-elle écrit mercredi dans un post Instagram, accompagné d’une photo d’elle. bébé allongé sur sa poitrine et son fiancé, Dylan Brown, l’embrassant sur le front.

Herron a qualifié Oliver de “miracle de la FIV”, affirmant qu’il avait “défié tant de chances et traversé tant d’étapes difficiles pour être ici, mais les puissances supérieures avaient encore d’autres plans pour nous trois”.

La femme de 36 ans, qui était dans l’émission de téléréalité en 2013 lorsque Sean Lowe était célibataire, a annoncé sa grossesse en septembre dernier.

Elle a poursuivi : “Notre temps ensemble a été court, mais nous sommes reconnaissants pour les jours que nous avons passés avec Oliver dans mon ventre. Il nous a tellement appris sur l’intégrité de la vie, de l’amour et de la mort. Oliver a tellement rempli notre maison et nos cœurs. amour et surtout, optimisme. Les étoiles se sont alignées pour créer Baby Oliver avec un but profond et significatif plus grand que nous ne le comprendrons jamais. Son corps était petit, mais son héritage sera toujours plus grand que nature pour nous.

Herron se souvient que pendant sa grossesse, son bébé a nagé avec des tortues de mer, lui a tenu compagnie lorsqu’elle s’est remise d’une opération au genou, a adoré la cuisine de son père et couché avec leur chien, Rio.

Un carrousel de photos de la grossesse de Herron faisait écho à ces souvenirs et comprenait également une photo d’une décoration de Noël sur leur arbre qui disait “Oliver 2022”. Elle a également inclus une photo déchirante de son fiancé la réconfortant alors qu’elle pleurait dans un lit d’hôpital.

“Alors que nos cœurs sont brisés au-delà de toute compréhension, nous sommes réconfortés de savoir que l’âme de notre fils n’a jamais connu que l’amour et ne souffrira pas dans un corps qui n’a pas été construit pour cette vie”, a-t-elle ajouté.

Elle a conclu sa note en écrivant : “Nous ne comprendrons jamais la cruauté de tout cela, mais à travers l’obscurité, Oliver reste si brillant. Nous t’aimons tellement, petit garçon. Tu ne seras jamais remplacé. Tu es si parfait et impressionnant.”

La note était signée “Amour, maman et papa”.

Bachelor Nation a inondé le joueur de 36 ans de bons vœux.

Emily Maynard a notamment écrit : “Oh ma douce Sarah. Je suis vraiment désolée. Je n’ai vraiment pas de mots. Oliver restera une lumière brillante dans ce monde pour toi et Dylan.”

L’ancien animateur de “Bachelor” Chris Harrison a déclaré: “Que Dieu vous bénisse tous, Sarah. Nous vous aimons.”

Catherine Giudici, qui a rencontré et épousé Lowe lors du “Bachelor”, a déclaré qu’elle “vous envoyait tellement d’amour et priait pour vous deux en ce moment”.

Dans son histoire Instagram jeudi, Herron a déclaré qu’elle avait lu tous les plus de 8 000 messages de soutien du jour au lendemain: “Cela aide d’entendre vos histoires”, a-t-elle écrit, accompagnée d’une photo de Brown et Rio endormis dans le salon.

Une autre photo montrait Rio blotti contre un ours en peluche.

“L’hôpital nous a donné l’ours en peluche qui était dans le berceau d’Oliver”, a-t-elle écrit. “La fourrure du nounours est presque identique à la couleur de Rio. Nous lui avons donné dès que nous sommes rentrés à la maison et Rio n’a pas essayé de le mâcher ou de le détruire, il a juste dormi avec ça bien serré sous son menton. Son bébé.”