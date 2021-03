Sarah Harding dit que gagner un Brit Award a été l’un des meilleurs moments de sa vie.

La jeune femme de 39 ans a remporté le prix avec ses camarades de groupe Girls Aloud en 2009 pour leur single The Promise.

La chanteuse a réfléchi à sa carrière tout en luttant contre le cancer, en écrivant son autobiographie Hear Me Out.

Et avec le recul, elle a déclaré que remporter le prestigieux prix de la musique aux côtés de Cheryl, Nicola Roberts, Nadine Coyle et Kimberley Walsh, était un moment incroyablement fier.

Dans un extrait de son livre publié par The Times, elle a écrit: « Winning the Brit for La promesse a été l’un des plus grands moments de ma vie… Je suis sûre que toutes les autres filles diront la même chose. Comme d’habitude, j’ai été le premier à remporter le prix, le tenant en l’air et criant: « Il est temps! »







(Image: Getty Images)



«Peu de temps après, nous avons entamé notre cinquième tournée, Out of Control, et nous avons ouvert pour Coldplay au stade de Wembley à la demande de Chris Martin, qui étaient les deux dernières choses que nous avons faites avant que Girls Aloud ne se lance dans ce qui allait devenir un trois. -ans de pause. Je pense que nous étions tous épuisés. Nous travaillions sans interruption depuis sept ans: single, vidéo, promo, album, tournée, encore et encore. Girls Aloud était une machine, et il ne semblait pas y avoir être un signe de notre ralentissement. Il était temps de faire une pause. «

Girls Aloud s’est formé en 2002 sur l’émission ITV Popstars: The Rivals, remportant un énorme succès avant de faire une pause en 2009.

Le groupe s’est réuni trois ans plus tard, pour marquer son 10e anniversaire et dire un dernier adieu à ses fans lorsqu’ils se sont séparés pour de bon en 2013.







(Image: Getty Images)



Partageant la raison derrière cela, Sarah a ajouté: « Lorsque nous nous sommes finalement réunis, trois ans plus tard, nous avons sorti un album des plus grands succès de carrière, Dix , pour célébrer les dix ans du groupe, et se lance dans une dernière tournée. Chanter à nouveau devant tous les fans a été extrêmement émouvant pour nous tous, en particulier lors du dernier concert, où nous avons fini par bavarder sur les anciennes images du groupe. Nous étions tous d’accord pour dire qu’il était temps de dire au revoir à la fin de la tournée. »

Sarah a révélé l’année dernière qu’elle luttait contre le cancer du sein.







(Image: Getty Images)



Elle a subi une mastectomie et une chimiothérapie, mais craint que Noël 2020 ne soit son dernier maintenant que le cancer s’est propagé à sa colonne vertébrale.

Elle a emménagé avec sa mère, Marie, qui s’occupe d’elle.

Sarah envisage actuellement des options de traitement pour la tumeur à la base de sa colonne vertébrale, qui aurait pu se développer dans son cerveau.