Sarah Harding a informé les fans de sa bataille contre le cancer du sein en admettant que « les choses sont difficiles », mais elle est aussi « courageuse qu’elle sait comment ».

C’est la première fois que Sarah s’exprime depuis qu’elle a révélé pour la première fois qu’elle avait reçu un diagnostic de cancer de stade avancé en août.

S’adressant à Instagram, le chanteur a écrit: « Salut tout le monde. Merci beaucoup pour tous les messages d’amour et de soutien que j’ai reçus depuis mon dernier message. Tout le monde a été si gentil et lire vos commentaires et vos DM a été si énorme source de force pour moi.

« Je ne peux pas nier que les choses sont difficiles en ce moment, mais je me bats aussi fort que possible et je suis aussi courageux que je sais. »







La star de Girls Aloud, 39 ans, a également révélé qu’elle travaillait avec des éditeurs sur un livre sur l’histoire de sa vie.

Sarah a déclaré qu’elle avait terminé son autobiographie, intitulée Hear Me Out, cette semaine et qu’elle sortira à temps pour Noël.

Le livre devrait retracer l’enfance de Sarah à Ascot jusqu’à la victoire de Popstars: The Rivals en 2002 avec ses camarades de groupe Girls Aloud et ses années suivantes sous les projecteurs.

Elle a révélé: « En septembre, les gens adorables d’Ebury Publishing m’ont demandé si je serais intéressé à écrire un livre sur l’histoire de ma vie. C’est arrivé à un moment si bon pour moi car cela m’a donné quelque chose d’amusant et de positif sur lequel me concentrer pendant ‘ai été coincé à la maison entre les voyages à l’hôpital pour un traitement. Je l’ai presque fini maintenant et cette semaine, maman et moi avons regardé de vieilles photos en choisissant celles à inclure. Ce sera après Noël et moi’ J’en suis vraiment fier, j’espère que vous l’aimerez.

« Envoyer beaucoup d’amour à tout le monde – j’espère que vous vous portez tous bien – S x » a-t-elle terminé son message.















Sarah a parlé de son diagnostic pour la première fois en août après avoir intrigué les fans avec sa disparition apparente des projecteurs.

À côté d’une photo d’elle vêtue d’une blouse d’hôpital, Sarah a écrit: «Plus tôt cette année, j’ai reçu un diagnostic de cancer du sein et il y a quelques semaines, j’ai reçu la terrible nouvelle que le cancer s’était propagé à d’autres parties de mon corps.

Rendant hommage à sa mère Marie Hardman, elle a ajouté: «Ma mère, ma famille et mes amis proches m’aident à traverser cette situation.

«Je tiens à remercier les merveilleux médecins et infirmières du NHS qui ont été et continuent d’être des héros.»

Sarah a vécu avec sa mère Marie à Manchester pendant qu’elle suivait un traitement intensif.

On dit que Marie dévouée a été la pierre angulaire de Sarah au cours des derniers mois et a invité sa fille à emménager pour qu’elle puisse aider à prendre soin d’elle.







Les membres du groupe de Sarah’s Girls Aloud ont également partagé leur soutien en ces temps troublés.

Immédiatement après l’annonce de Sarah, Cheryl a publié un emoji au cœur brisé sur son Twitter.

Nadine Coyle et Kimberley Walsh ont choisi de répondre directement au message de Sarah.

« Je t’aime !!! Tu as toujours été capable de réaliser des miracles en cas de besoin !! Je suis là pour toujours et le serai toujours !! » dit Nadine.

Alors que Kimberley a partagé: « Mon cœur est brisé. Vous êtes si fort et courageux et nous sommes avec vous à chaque étape du chemin. »

Nicola Roberts a tweeté: « Il va sans dire que c’est aveugle. @SarahNHarding vous êtes tellement aimé et soutenu. «







Il avait été rapporté que les cinq étaient en pourparlers pour une réunion d’anniversaire de Girls Aloud avant que Sarah ne tombe malade.

Après un virage gagnant sur CelebrityBig Brother en 2017, Sarah avait choisi de vivre une vie tranquille – en quittant les médias sociaux et en mettant son site Web hors ligne.

Sa dernière apparition publique remonte à mars 2018 lorsqu’elle a assisté aux National Film Awards à Londres.

Alors qu’elle partageait ses nouvelles dévastatrices, elle a déclaré que le moment était venu de « partager ce qui se passait ».