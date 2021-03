Sarah Harding a expliqué l’histoire incroyable derrière son nouveau single surprise.

Il a été révélé hier soir que l’ancienne star de Girls Aloud sortait une nouvelle chanson pour collecter des fonds pour les médecins et les infirmières qui se sont occupés d’elle pendant sa bataille contre le cancer.

Maintenant, la femme de 39 ans a expliqué comment elle est tombée sur la chanson, Wear It Like A Crown, tout en recherchant des photos à inclure dans son autobiographie émouvante et puissante.

Partageant une image époustouflante d’elle-même avec une couronne dessinée au-dessus de sa tête et le nom du single écrit au-dessus de son épaule, Sarah a envoyé un message sincère à ses fans.







(Image: Fascination)



Elle a écrit: « Salut tout le monde – j’espère que vous vous portez tous bien. Ça a été tellement agréable d’entendre que vous avez apprécié Hear Me Out, à la fois le livre et la chanson! les charts, mais au NUMÉRO UN! Je vous aime tous tellement, vous êtes les meilleures personnes du monde

«Alors, alors que je cherchais sur mon ordinateur portable de vieilles photos à inclure dans le livre, je suis tombé sur une chanson que j’avais enregistrée il y a environ dix ans. Je l’ai toujours vraiment adoré et cela m’a rendu un peu triste. personne n’a jamais pu l’entendre.

«J’en ai parlé à mon équipe et ils ont dit que nous pouvions le publier, et j’ai pensé ‘pourquoi pas?’ Il s’appelle Wear It Like A Crown et il est disponible sur iTunes et en streaming … DÈS AUJOURD’HUI.







(Image: INSTAGRAM)



« Je n’ai plus aucune idée de comment tout cela fonctionne, mais si cela génère des bénéfices, je vais tout donner à la Christie NHS Foundation @christiecharity où je reçois mon traitement. Si vous avez lu mon livre, vous saurez à quel point les médecins, les infirmières et tout le personnel du Christie sont incroyables, ce sont de véritables anges.

«J’espère que vous aimez tous Wear It Like a Crown, écoutez-le via le lien de ma bio et dites-moi ce que vous en pensez.

« Beaucoup d’amour, S x »







(Image: WireImage)



Elle a été inondée d’amour de la part de ses fans.

L’un d’eux lui a dit: « Tellement beau, tu as ce joli »

Alors qu’un autre a posté: « vous envoyer tout l’amour Sarah! »